Krakowskie Zaduszki Jazzowe 2021: Hołd dla przeszłości i wiara w przyszłość [PROGRAM, BILETY]

W swojej filozofii Festiwal Krakowskie Zaduszki Jazzowe dąży do popularyzacji nie tylko samej muzyki jazzowej, ale i ciekawych inicjatyw muzycznych inspirowanych właśnie jazzem. Dla uczestników festiwalu organizatorzy przygotowali szereg niespodzianek i premier. Hasłem przewodnim imprezy będzie #JazzDlaWszystkich.



Pierwszego dnia festiwalu, którego gospodarzem będzie Małopolski Ogród Sztuki, miłośnicy jazzu i kina będą mieli okazję uczestniczyć w prapremierowym pokazie filmu dokumentalnego "Na zawsze Melomani" w reżyserii Rafała Mierzejewskiego. Dokument opowiada historię narodzin jazzu w Polsce i przedstawia losy zespołu Melomani z lat 1948-1960. W składzie tego właśnie bandu, grały ówczesne gwiazdy jazzu, ale także przyszli wielcy twórcy zarówno muzyki filmowej jak i samych filmów.

27 października odbędzie się także koncert otwarcia "Ogrody Jazzu Tradycyjnego - Back to the Roots". Na scenie zaprezentują się wówczas Jazz Band Ball Orchestra, Boba Jazz Band i Old Metropolitan Band.

28 października w Nowohuckim Centrum Kultury wystąpi Marek Stryszowski z udziałem gości podczas jubileuszowego koncertu "Laboratorium po pięćdziesiątce". Zespół Laboratorium zagra w składzie: Janusz Grzywacz, Marek Stryszowski, Krzysztof Ścierański, Marek Raduli, Paweł Dobrowolski, Marcin Ścierański, Paweł Ścierański, Mieczysław Górka i Wacław Łoziński. Towarzyszyć im będą goście: Rasm Al-Mashan, Adam Bałdych, Bernard Maseli i Sławomir Berny.

Dzień później w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie specjalny program "Zaduszkowa Gwiazda" zagra Trio Jazzowe Marcina Maseckiego oraz Capella Cracoviensis.

Na zakończenie 30 października również w Teatrze Słowackiego odbędzie się "Krakowska Gala Jazzu w Słowaku czyli Story of Polish Jazz - second edition" (w hołdzie dla Jarosława Śmietany). Na scenie wystąpią Jan Ptaszyn Wróblewski, Krzesimir Dębski, Henryk Miśkiewicz, Adam Czerwiński, Antoni Dębski, Marek Napiórkowski, Piotr Schmidt, Piotr Baron, Aga Derlak, Bzyk i Guzik (Wu-Hae), Aga Zaryan oraz córka Jarosława Śmietany - Alicja, skrzypaczka grająca na co dzień w London Philharmonic Orchestra. Podczas sobotniej gali wręczona zostanie również "Złota Gwiazda Helikonu".

Wchodząc na ten koncert uczestnicy festiwalu otrzymają specjalnie przygotowaną na tę okazję płytę zespołu The Generations zatytułowaną "Caravan'a". The Generations - jak sama nazwa wskazuje - to międzypokoleniowy projekt artystów jazzowych, których muzyka wpisuje się w nurt jazz fusion. Ważny podkreślenia jest przede wszystkim fakt, że występ The Generations będzie absolutną premierą.

"Jazz nie zamyka się na określoną publiczność, dlatego też zachęcamy wszystkich, by skorzystali z tej niesamowitej szansy posłuchania legend jazzu w naszym mieście. Pamiętając o tradycji nie chcemy jednocześnie zamykać się w skostniałych schematach. Pragniemy pozostać otwarci na nowe trendy i zjawiska w muzyce jazzowej - wszystko to z nadzieją i wiarą w jej przyszłość. Otwieramy się na jazz! Jazz dla wszystkich - zapraszamy do Krakowa!" - podkreślił Ireneusz Raś, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego KZJ 2021.

Tradycyjnie imprezie towarzyszyć będą jam session w krakowskich klubach (Piano Harris Jazz Bar, Piwnica pod Baranami, Jazz Club u Muniaka, Klub Alchemia) - zagrają Just Jazz, Bartek Leśniak Trio, Groborz Trio i Tomasz Grzegorski Quartet.

Z kolei w Wieliczce (Mediateka, 23 października) zaprezentuje się KK Pearls, a w Trzebini (Dwór Zieleniewskich, 24 października) - Arek Skolik Special Quartet.

Bilety na większość koncertów dostępne są od 90 zł.