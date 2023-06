"KPOP NATION to święto muzyki, tańca, nierozerwalnej więzi między artystami i ich fanami, a także wspomnień, które pozostaną na całe życie. Festiwalowi od samego początku przyświeca jasna idea - to wydarzenie, podczas którego melodie wywołują wzruszenia, a fani mogą wreszcie być razem podczas największego europejskiego festiwalu muzyki koreańskiej tworzonego dla fanów i przez fanów" - czytamy w zapowiedzi wydarzenia.

KPOP NATION - kto zagra?

Fandom The B z pewnością ucieszy wiadomość o koncercie ulubionego zespołu! THE BOYZ oficjalnie zadebiutował w grudniu 2017 r. minialbumem "The First". Zwycięzcy "Road to Kingdom" połączyli siły z Ateez i Stray Kids, by wspólnie wziąć udział w programie "Kingdom: Legendary War" Mnetu. W 2019 r. grupa wydała pierwszy minialbum "TATTOO". Nieco ponad tydzień temu ukazał się ich najnowszy album "Delicious", promowany przez utwór o tym samym tytule, do którego teledysk zyskał już 5,5 miliona wyświetleń na YouTube.

Reklama

MAMAMOO+ to z kolei unit zespołu składający się z dwóch członkiń grupy MAMAMOO - Solar oraz Monbyul. Duet zadebiutował w sierpniu 2022 r. z utworem "Better" z gościnnym udziałem BIG Naughty. 20 marca 2023 roku artystki wydały pierwszy minialbum zawierający trzy utwory. Zespół MAMAMOO określany jest jako jeden z najlepszych KPOP-owych grup wokalnych.

Spotify

Kep1er to girlsband założony w 2021 roku, jako... konsekwencja wyemitowania survivalowego programu "Girls Planet 999" na kanale MNET. W programie brało udział 99 uczestniczek z Chin, Japonii i Korei Południowej. Ostatecznie tylko pierwsza dziewiątka znalazła się w składzie zespołu. Grupa oficjalnie zadebiutowała w styczniu 2022 r. minialbumem "First Impact" z promującym go viralowym singlem "Wa Da Da".

CIX to skrót od nazwy Complete in X, o czym FIX (Faith In X), czyli fandom tej 5-osobowej grupy z pewnością doskonale wie. Zespół zadebiutował w lipcu 2019 r. minialbumem "HELLO Chapter 1: Hello, Stranger". 29 maja tego roku CIX wydał nowy minialbum "OK Episode 2: Im OK" promowany singlem "Save me, Kill me".