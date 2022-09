Kościelisko Music Trail Festiwal 2022: Kto zagra?

"Góry to różnorodność. Góry to nieustające zaskoczenia. Góry to muzyka, która niesie się szerokim echem i wyrywa nas z codziennej stagnacji. Góry to także najlepsze tło dla wybitnych artystów i dlatego już 24 września wracamy na nasz muzyczny szlak, by zaprezentować wam twórców, osiągających szczyty kreatywności. Artystów, których łączy jedno - bezkompromisowe dążenie do artystycznej prawdy. Tu nie ma żadnych dróg na skróty" - czytamy w zapowiedzi wydarzenia. Kto wystąpi podczas festiwalu?

Beskres by Kamp!

to projekt dwójki artystów doskonale znanych z jednego z największych objawień polskiej sceny muzycznej, grupy Kamp!. Poszukując nowego ujścia dla swojej twórczości, Michał Słodowy i Radek Krzyżanowski stworzyli niezwykle emocjonujący duet DJ-ski, skupiający się na brzmieniach, które sami artyści określają mianem Romantic Techno.

Ale Beskres to nie tylko muzyka - jednym z ważniejszych działań połowy klubowego duetu, Michała Słodowego, jest promocja zrównoważonej turystyki wśród nieprzebranych krajobrazowych bogactw Polskich Parków Narodowych. Wymyślony przez Michała projekt Z Parku do Parku to internetowy skarbiec ciekawostek i porad podróżniczych oraz olbrzymia galeria zdjęć zachwycającej polskiej przyrody.

Chvost

Chvost to zespół stworzony przez nagradzaną wokalistkę Paulinę Bisztygę oraz producenta, skrywającego się pod pseudonimem Minoo, którzy wspólnymi siłami postanowili przywrócić polskiej muzyce dawno zapomniane pieśni, opisujące przede wszystkim życie i uczucia kobiet z ludu.

Wideo Chvost - Kamień (Official Audio)

Naphta

Jeden z najbardziej kreatywnych artystów współczesnej sceny eksperymentalnej, którego inspiracje sięgają jazzu, hip-hopu oraz początków muzyki elektronicznej, ostatnio zaś jego uwaga skupiła się na polskiej twórczości ludowej, której na swojej najnowszej płycie nadaje zupełnie nowe i odświeżające konteksty.

Wykorzystując sample rodzimych folkowych artystów, Naphta tworzy muzykę, która nie obawia się stawiać ważnych pytań o przyszłość, przeszłość i teraźniejszość wiejskich i małomiasteczkowych tożsamości, ale nie traci przy tym niczego ze swojego klubowego i tanecznego potencjału. W 2021 wydał świetną EP-kę "Dom strawiło", a teraz nagrał całą płytę o tytule "Żałość".

Sw@da x Maxim x Nika

Muzyczna mieszanka, której na pewno się nie spodziewacie i nie słyszeliście nigdy wcześniej, ponieważ nie było wcześniej artystów tak szalonych, by łączyć klubowe basy z kolumbijskim rapem i podlaskim zaśpiewami.

Kościelisko Music Trail Festival 2022 odbędzie się w sobotę, 24 września, w Domu Ludowym. Start o godzinie 19:00.