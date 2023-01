Koncert wsparcia dla Ukrainy w Katowicach. Troye Zillia wystąpi w rocznicę wybuchu wojny

24 lutego 2022 roku to dzień, który powinien przejść do historii jako symbol niezłomności i walki o niezależność. W XXI wieku w Europie od prawie roku toczy się wojna, co jest absurdem i w którą nie chce się wierzyć, ale od wielu miesięcy, dzień po dniu, Ukraińcy, przy wsparciu świata, krok po kroku pokonują atak Rosji na demokrację i wolność. Miliony Ukraińców znalazły schronienie w Polsce, a Polacy mimo codziennych trudności nadal wspierają Ukrainę.

Troye Zillia wystąpi w Kinoteatrze Rialto w Katowicach w rocznicę wybuchu wojny /materiały prasowe /materiały prasowe