Kiss Kraków 2019: Szczegółowa rozpiska koncertu w Tauron Arenie Kraków

We wtorek (18 czerwca) w Tauron Arenie Kraków zagra hardrockowa grupa Kiss. Żegnająca się ze sceną formacja po raz pierwszy wystąpi w Polsce.

Kiss w akcji

Koncert Kiss odbędzie się w ramach pożegnalnej trasy "End of the Road".

Liderów Gene'a Simmonsa (bas, wokal) i Paula Stanleya (gitara, wokal) wspierają na scenie gitarzysta Tommy Thayer i perkusista Eric Singer.

Formacja słynie ze swoich koncertów, którym towarzyszy niezwykle efektowna oprawa z udziałem m.in. pirotechniki, podnoszoną perkusją czy dymiącymi gitarami. Muzycy znani są również ze swoich charakterystycznych makijaży i kostiumów scenicznych.

Paul Stanley to The Starchild, Gene Simmons - The Demon. Pod pseudonimem The Spaceman występuje Tommy Thayer (do 2002 r. był to Ace Frehley), a The Catman to Eric Singer (do 2004 r. był nim nieżyjący już Peter Criss).



I Was Made For Lovin' You

W Tauron Arenie Kraków Amerykanów poprzedzać będzie ich rodak - artysta malarz David Garibaldi. Twórca znany jest ze swoich występów pod hasłem "Rhythm and Hue" podczas których tworzy obrazy słynnych muzyków. W siódmej edycji amerykańskiego "Mam talent" doszedł do finału, zajmując tam czwarte miejsce.



"Wszystko, co zbudowaliśmy i wszystko, co zdobyliśmy w ciągu ostatnich czterech dekad nie byłoby możliwe, gdyby nie miliony ludzi na całym świecie, którzy przez te lata wypełniali kluby, areny i stadiony. To będzie największe święto dla tych, którzy nas widzieli i ostatnia szansa, którzy nie mieli jeszcze okazji. KISS Army - żegnamy się ostatnią trasą koncertową podczas największych koncertów. Odejdziemy tak, jak przyszliśmy ... Niepokorni i Niepowstrzymani" - zapowiadali pożegnalną trasę muzycy Kiss.



Modern Day Delilah

Godzinowa rozpiska koncertu Kiss w Tauron Arenie Kraków:

17:30 - early entrance

18:00 - otwarcie drzwi

19:45 - David Garibaldi

20:45 - Kiss.

Shout It Out Loud

Studyjną dyskografię grupy zamyka 20. album "Monster" z października 2012 r. Zespół wydał później jeszcze koncertówkę "Kiss Rock Vegas" (2016) oraz składanki "Kiss 40" (2014) i "Kissworld" (2017).

Rock & Roll All Nite

Kiss na całym świecie sprzedał ponad 75 mln płyt. W 2014 r. zespół został wprowadzony do Rockandrollowego Salonu Sław.

