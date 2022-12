Kendrick Lamar do Polski przyjedzie w ramach trasy koncertowej promującej jego album, wydany w 2022 roku "Mr. Morale And Big Steppers".



Płyta została świetnie przyjęta przez dziennikarzy i słuchaczy. W serwisie Metacritic płyta zdobyła 85 punktów na 100 możliwych. Krążek Lamara został uznany albumem roku według BBC Radio 6 i magazynu "Complex", a "Billboard", "The Quietus", "Time" umieścili go w pierwszej dziesiątce zestawienia.

"Czas pokaże, czy 'Mr. Morale & The Big Steppers' zapisze się w historii tak samo, jak każdy z wcześniejszych albumów. Spokojniejsza, momentami wręcz chillująca, jakże osobista. Momentami fascynująca, niekiedy frapująca. Podróż w głąb siebie z raperem, o którym chyba już definitywnie można mówić, że jest najlepszy" - pisał o płycie Dawid Bartkowski z Interii.

Kendrick Lamar dzięki płycie zdobył osiem nominacji do nagrody Grammy.

Raper w Polsce wystąpi na koniec festiwalu - 1 lipca. Do tej pory można było zobaczyć go m.in. na Open'erze w 2013 roku oraz na Kraków Live Festival w 2015 i 2018 roku. Gwiazdor dwukrotnie nie pojawił się w Polsce, mimo wcześniejszych zapowiedzi. W 2015 roku nie był w stanie dotrzeć do Gdyni, natomiast w 2021 roku festiwal został odwołany z powodu pandemii.

Open’er Festival 2023. Kto wystąpi?

Do tej pory ogłoszono, że na przyszłorocznym Open’erze wystąpią: Lizzo, Arctic Monkeys, Queens of The Stone Age, OneRepublic i Nothing But Thieves.

Opene’er Festival 2023 odbędzie się w dniach 28 czerwca - 1 lipca. Niezmiennie na Lotnisku Gdynia-Kosakowo w Gdyni.