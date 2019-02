Joss Stone gwiazdą Młyn Jazz Festival w Wadowicach [DATA, MIEJSCE, BILETY]

5 lipca w ramach Młyn Jazz Festival w Wadowicach zaśpiewa brytyjska wokalistka Joss Stone.

Tegoroczna edycja Jazz Młyn Festival odbędzie się w dniach 4-6 lipca. Ujawniono już, że podczas imprezy wystąpią Peter Cincotti (5 lipca), Matt Dusk i Mario Biondi (6 lipca).

Do tych wykonawców dołącza brytyjska wokalistka Joss Stone, która w ramach swojej światowej trasy koncertowej odwiedziła już 170 krajów.

Jej dyskografię zamyka siódmy studyjny album "Water For Your Soul" z lipca 2015 r. Płyta wzbogacona jest o elementy reggae i hiphopu.

Przy tym materiale wokalistka współpracowała z m.in. Damianem Marleyem (razem współtworzyli gwiazdorską supergrupę SuperHeavy) i Dennisem Bovellem. Album tworzony był przez cztery ostatnie lata, na podstawie doświadczeń ze światowych podróży i emocjonalnych przygód Brytyjki.



"Zawsze uwielbiałam reggae. Damian dał mi pewność siebie, aby odważnie przejść przez te drzwi" - podkreśla Joss.

Syn Boba Marleya współtworzył utwór "Love Me" i zaśpiewał w "Wake Up".

Na płycie nie brakuje również delikatnych soulowych brzmień, charakterystycznych dla Stone. "To naprawdę kombinacja wszystkich rzeczy, które lubię" - wyjaśnia wokalistka.

Joss Stone w wieku 15 lat podpisała umowę z poważną wytwórnią płytową i rok później wydała swój debiutancki album "The Soul Sessions".

Jej płyty sprzedały się w nakładzie ponad 14 milionów na całym świecie. W dorobku ma m.in. dwie statuetki Brit Awards, nagrodę Grammy oraz kolejne cztery nominacje.

