Jason Derulo na koncercie w Polsce! Gdzie i kiedy zagra?

Jason Derulo to amerykański artysta łączący w swojej twórczości elementy popu, hip-hopu i R'n'B. W ciągu kilkunastu lat kariery ugruntował swoją pozycję na światowym rynku muzycznym, sprzedając łącznie ponad 250 mln singli, a 20 spośród jego utworów pokryło się platyną.

Gwiazdor zagra 11 grudnia 2023 roku w krakowskiej Tauron Arenie. Bilety są już dostępne.

Jason Derulo - kim jest?

Urodzony w 1989 roku piosenkarz i tancerz, choreograf, producent muzyczny oraz autor tekstów. Pierwsze występy rozpoczął mając zaledwie pięć lat, a trzy lata później napisał swoją pierwszą piosenkę "Crush on You". Studiował w The American Musical and Dramatic Academy w Nowym Jorku. Następnie został odkryty przez wpływowego producenta J. R. Rotema, który zaproponował mu współpracę z Warner Music Group. Kamieniem milowym w rozwoju kariery Jasona Derulo okazał się rok 2009, kiedy to wydany przez niego jego singel "Whatcha Say" dotarł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy Billboard Hot 100.

Aktualnie artysta ma na swoim koncie cztery albumy studyjne i ponad 20 singli. Podczas swojej kariery współpracował m.in. z takimi gwiazdami, jak: BTS, Nicki Minaj, Pitbull, czy David Guetta. Jednym z największych przebojów Jasona Derulo jest wydany w 2020 roku singel "Savage Love" (178 mln wyświetleń na Youtube), który zdobywał szczyty list przebojów w 16. krajach, w tym ponownie pierwsze miejsce amerykańskiego Billboard Hot 100.

Clip Jason Derulo Take You Dancing

Status gwiazdy Jasona Derulo utrwaliły inne jego hity, które również osiągały sukcesy na listach przebojów, takie jak: "Swalla", "Wiggle", "Talk Dirty", "Love Not War", "Acapulco", "Want to Want Me" czy "Take You Dancing".

Derulo w wielu wywiadach podkreśla, że jego pasjami, oprócz śpiewania, są taniec, teatr, a także media społecznościowe. Jego instagramowy profil obserwuje niemal 30 milionów ludzi, a na Tik-Toku ma ponad 1,3 miliarda polubień i prawie 60 milionów obserwujących, co czyni go jednym z najbardziej popularnych TikTokerów na świecie. Artysta pracuje aktualnie nad swoim długo wyczekiwanym piątym albumem studyjnym. Poprzedni - "Everything Is 4" - został wydany w 2015 roku.