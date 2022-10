Niewiele ponad tydzień po ogłoszeniu pierwszych dat w ramach nowej trasy "The Future Past Tour", grupa Iron Maiden potwierdza kolejne koncerty. Okazuje się, że w związku z ogromnym zainteresowaniem polskich fanów legenda heavy metalu zagra dwukrotnie w Tauron Arenie Kraków - 13 i 14 czerwca 2023 r.



Zespół wykona utwory z najnowszego albumu "Senjutsu", a także numery z kultowej płyty "Somewhere In Time" z 1986 roku i inne klasyczne kawałki.

"Po wydaniu naszego ostatniego albumu 'Senjutsu' uaktualniliśmy nieco obecną trasę 'Legacy of the Beast Tour' otwierając występ pierwszymi trzema utworami z tego albumu, w scenerii Japońskiego Pałacu. Ponieważ nie ma sensu powtarzać tego podczas trasy z albumem 'Senjutsu', pomyśleliśmy o innych opcjach i zdecydowaliśmy się na powrót do 'Somewhere In Time', ponieważ nie była ona uwzględniona w różnych historycznych trasach, które graliśmy przez lata" - komentuje basista i lider Steve Harris.

Iron Maiden: Koncerty w Krakowie - ceny biletów

Wejściówki na oba występy trafiły już do sprzedaży. Najtańsze (wysokie trybuny) kosztują od 285 zł. Bilety na płytę dostępne są od 345 zł.