Ino-Rock Festival 2021 "na pohybel covidowi". Sólstafir główną gwiazdą [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Ino-Rock Festival to cykliczna impreza, która po raz pierwszy odbyła się w 2008 roku z inicjatywy Kujawskiego Centrum Kultury i muzyków z grupy Quidam, przy znaczącym wsparciu (i poparciu) Prezydenta Miasta Inowrocławia. Od 2009 współorganizatorem festiwalu jest Wydawnictwo "Rock-Serwis".



Koncerty festiwalowe odbywają się w Teatrze Letnim w samym sercu Parku Solankowego. Do udziału w festiwalu zapraszani są wykonawcy niekoniecznie zbieżni stylistycznie, jednak trafiający swoją twórczością do wrażliwych słuchaczy o otwartych umysłach. Obok uznanych gwiazd pojawiają się debiutanci i artyści niszowi.

Podczas dotychczasowych edycji festiwalu, publiczność miała okazję podziwiać w akcji takich wykonawców, jak m.in. Steve Hackett Band, Fish, Hawkwind, Lacrimosa, Focus, Anathema, Brendan Perry, Riverside, Tim Bowness, IQ, Pain Of Salvation, Motorpsycho, Mostly Autumn, Anektoden, Ozric Tentacles, Nosound, Airbag, Gazpacho, Haken, The Pineapple Thief, Soen, Wolf People, Quidam, Indukti, Lizard, Tune, Believe, Millenium, Osada Vida, After, Votum, Lebowski, hipersoniK, Meller/Gołyźniak/Duda, Mystery, iamthemorning i Collage.

W 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa impreza została odwołana. Teraz poznaliśmy szczegóły tegorocznej odsłony, która odbędzie się 28 sierpnia (początek godz. 16:30).

Z line-upu z 2020 r. udało się utrzymać następujących wykonawców: Sólstafir (jako główna gwiazda), Eivør (Wyspy Owcze) i Frontal Cortex (Polska). Dodatkowo na scenie pojawią się dobrze znani polskiej publiczności RPWL z Niemiec oraz rodzime Obrasqi.

Sólstafir (nazwa po islandzku oznacza promienie słońca) to postmetalowa grupa z Rejkiawiku. Dorobek zespołu zamyka siódmy album "Endless Twilight Of Codependent Love" z 2020 r.



Na okładce pierwszej od trzech lat płyty Sólstafir znajdziemy symbolizujący Islandię obraz "Lady Of The Mountain" autorstwa XIX-wiecznego, niemieckiego artysty Johanna Baptista Zweckera.

Ceny biletów:

179 zł (do 30.06.2021)

199 zł (od 1.07.2021)