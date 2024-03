Odwołanie europejskiej trasy Exodus w 2023 r. było spowodowane poważnym wypadkiem brata gitarzysty Gary'ego Holta we Włoszech. Charles Holt w Rzymie został potrącony przez taksówkę i trafił do szpitala ze złamaną nogą. Muzyk zorganizował zbiórkę na pokrycie kosztów leczenia i transportu swojego muzyka (zebrano ponad 60 tys. dolarów).

"Nie jestem bogaty, w przeciwieństwie do tego co mówią w internecie i wcale nie zarabiam więcej niż zwykły pracownik fizyczny" - podkreślał wtedy Gary Holt, który również znajduje się w składzie reaktywowanego Slayera.

"Nie martw się Europo, Exodus powróci! Dziękujemy wszystkim za zrozumienie, kochamy i doceniamy każdego z was" - zapewniał wokalista Steve "Zetro" Sousa.

Exodus i Deicide na wspólnym koncercie w Polsce. Gdzie zagrają?

Zgodnie z obietnicami amerykańska ikona thrash metalu powróci do Polski, by 8 sierpnia zagrać w Klubie Progresja w Warszawie. W roli gościa specjalnego pojawią się ich rodacy z bluźnierczego Deicide. Jedna z legend death metalu pod koniec kwietnia wypuści nowy album "Banished by Sin".

"Ekipa Glena Bentona nieprzerwanie pielęgnuje zajadły, zblastowany i chaotyczny death metal, który emanuje samą siarką, a przede wszystkim nienawiścią do wszystkiego, co boskie, odmienianą przez wszelkie możliwe przypadki. Nie ma co, wypada w tym przekonująco, bo gdy wypluwane w ilościach hurtowych bluźnierstwa zespalają się z riffową dziczą i tytaniczną pracą sekcji rytmicznej, to trudno o brak przekonania. Zmiłowania i łaski nie dostąpicie, to na pewno" - czytamy w zapowiedzi.



Bilety na koncert pojawią się w sprzedaży 5 marca (11:00). Cena wejściówek: 159/169 zł - przedsprzedaż, 190 zł - w dniu koncertu.