Zespół Davida Vincenta, byłego frontmana Morbid Angel, zobaczymy 30 marca w poznańskim klubie U Bazyla, 31 marca w klubie B90 w Gdańsku i 1 kwietnia na deskach katowickiego klubu P23.



Na imprezach pod szyldem "Morbidfest 2022" u boku I Am Morbid wystąpią Austriacy z Belphegora oraz warszawski Hate.



Bilety na polskie koncerty I Am Morbid - organizowane przez Left Hand Sounds i Black Silesia Productions - dostępne są w cenie 110 zł (20 zł więcej w dniu imprezy).

Przypomnijmy, że I Am Morbid to przedsięwzięcie, którego głównym założeniem jest kontynuacja ścieżki obranej przez Morbid Angel, gigantów death metalu, w połowie lat 80.



Dodajmy, że koncerty w ramach "Morbidfest 2022" stać będą pod znakiem 30. rocznicy wydania "Blessed Are The Sick", pomnikowego, drugiego albumu Morbid Angel z 1991 roku. Poza innymi utworami z pierwszych płyt Morbid Angel, I Am Morbid przypomną ten kanoniczny materiał w całości.

Teledysk "Blessed Are The Sick" Morbid Angel z udziałem Davida Vincenta możecie przypomnieć sobie poniżej:



Clip Morbid Angel Blessed Are the Sick