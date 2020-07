Hurts: Dwa koncerty w Polsce w 2021 r. Zobacz prowokacyjny teledysk "Somebody"

Na początku kwietnia 2021 r. na dwa koncerty do Polski przyjedzie grupa Hurts. Brytyjski duet będzie promował nowy album "Faith", który zapowiada kolejny singel "Somebody".

Grupa Hurts powraca do Polski na dwa koncerty /Nick Pickles/WireImage /Getty Images

Do tej pory z płyty "Faith" (premiera 4 września) poznaliśmy utwory "Voices", "Suffer" i "Redemption".

Clip Hurts Redemption

Teraz duet Hurts prezentuje teledysk do singla "Somebody".



Wideo do tego numeru kontynuuje pasję zespołu do konceptualizacji, w której wokalista Theo Hutchcraft zachowuje pozory, przemierzając surrealistyczne miasto zamieszkałe przez egzotyczne ptaki; jego puste stąpanie jest podtrzymywane tylko przez gwałtowne szarpnięcia, jak gdyby demon był poddawany egzorcyzmom, zanim osiąga punkt kulminacyjny w szalonym, swobodnym tańcu.

"'Somebody' to piosenka o buncie, uporze, sile i wznoszeniu się po tym, gdy zostałeś powalony. To odmiana wobec dotychczas opublikowanych piosenek, ale pokazuje intensywność i energię, które charakteryzują część nowego albumu" - opowiadają Brytyjczycy.

Clip Hurts Somebody

Wraz z premierą "Somebody" Hurts ogłasza powrót na scenę koncertową, zapraszając na "Faith World Tour".

W jej ramach duet dwukrotnie wystąpi w Polsce: w Warszawie (COS Torwar, 6 kwietnia 2021 r.) i Katowicach (MCK, 7 kwietnia 2021 r.).

Wideo Hurts: W Polsce zawsze jest inaczej (Dzień Dobry TVN/x-news)

Przedsprzedaż dla posiadaczy kart Citi Handlowy rozpoczyna się w środę, 5 sierpnia o 10.00 i potrwa do piątku, 7 sierpnia do 9.00.

Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się w czwartek, 6 sierpnia o 10.00 na Ticketmaster.pl i potrwa do piątku, 7 sierpnia do 10.00.

Bilety trafią do sprzedaży ogólnej w piątek, 7 sierpnia o 10.00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl.