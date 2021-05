Hey wraca na scenę. Jedyny koncert w tym roku podczas Jarocin Festiwal 2021

Specjalny koncert grupy Hey zamyka ogłoszenia tegorocznej edycji Jarocin Festiwal, który odbędzie się w dniach 16-18 lipca. Będzie to jedyny w tym roku występ zespołu dowodzonego przez Katarzynę Nosowską.

Katarzyna Nosowska z grupą Hey wystąpi podczas Jarocin Festiwal 2021 /Jakub Kamiński/Dzień Dobry TVN /East News

Hey podczas Jarocin Festiwal wystąpi w drugi dzień imprezy, w sobotę 17 lipca.

Bilety jednodniowe w cenie 119 zł oraz 3-dniowe karnety za 169 zł są w już w sprzedaży. Do oferty została niedawno dołączona także opcja zakupu pola namiotowego, która jest dostępna we wszystkich partnerskich bileteriach.

Przypomnijmy, że po zakończeniu trasy "Fayrant Tour" pod koniec 2017 r. działalność grupy została zawieszona na czas nieokreślony.

"My tu gadu, gadu, a Hey zagra po 3,5 rocznej drzemce, jedyny w tym roku koncert. Zapraszamy Was z całego serca do Jarocina! Spotkajmy się! Hey nie wie co się działo na świecie przez ten czas - nie mówcie nam o tym, nie jesteśmy ciekawi... Chcemy, żeby przez kilkadziesiąt minut było jak dawniej - razem!" - podkreśla wokalistka Katarzyna Nosowska.

Trasa "Fayrant Tour" z okazji 25-lecia na scenie początkowo miała objąć siedem występów w największych halach w Polsce. Ze względu na ogromne zainteresowanie fanów dodano kolejne trzy koncerty.

Grupę Hey wspierali m.in. Beata Kozidrak, Dawid Podsiadło, Ania Dąbrowska, Titus (Acid Drinkers), Brodka, O.S.T.R., siostry Natalia i Paulina Przybysz, Igor Herbut (LemON), Miuosh i Kafi (BAiKA).

Na całej trasie gościem specjalnym był założyciel zespołu Hey, gitarzysta Piotr Banach, który obecnie wraz z wspomnianą wokalistką Kafi współtworzy grupę BAiKA.



- Zagramy z Piotrkiem co najmniej sześć, może nawet osiem utworów (prawdopodobnie w wersjach oryginalnych, niezmienionych), jeszcze nawet nie zrobiliśmy razem prób. Dużo ludzi, którzy słuchają Heya teraz, nie wiedzą nawet, kim jest Piotrek. To jak spytać 20-letniego fana Deep Purple, kto to jest Ritchie Blackmore - zapowiadał jeszcze przed trasą gitarzysta Marcin Żabiełowicz w rozmowie z Interią.

Z okazji 25-lecia i trasy "Fayrant" Hey przygotował też dwupłytowy jubileuszowy album "CDN", który ukazał się pod koniec października 2017 r. Zawiera on utwory zagrane na nowo, niektóre w nowych, zaskakujących wersjach, inne w sprawdzonych koncertowych aranżacjach lub po prostu po staremu.

Nosowska zajęła się porządkowaniem swojego prywatnego życia - chodzi głównie o chorobę alkoholową swojego partnera, gitarzysty Hey Pawła Krawczyka. Sama zaczęła chodzić na psychoterapię, wydała książkę "A ja żem jej powiedziała..." (kontynuacja swoich wpisów na Instagramie) i solową płytę "Basta".

Krawczyk poradził sobie z nałogiem; obecnie jest abstynentem. Para po 17 latach wzięła też ślub w Las Vegas w tajemnicy przed wszystkimi.



Co robili w tym czasie pozostali muzycy grupy? Marcin Żabiełowicz dołączył do Piotra Banacha i Kafi w ich zespole BAiKA, basista Jacek Chrzanowski równolegle gra w Dezerterze, a niedawno pojawił się w składzie, z którym na scenie pojawia się Dawid Podsiadło. Grający na klawiszach i gitarze Marcin Macuk występuje z m.in. Pogodno. Niewiele było wiadomo o pozazespołowej działalności perkusisty Roberta Ligiewicza.