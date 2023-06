Balaton Sound, jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń muzycznych roku, przygotowuje się do zaskoczenia festiwalowiczów innowacyjnym designem i wyjątkowymi lokalizacjami. Organizatorzy udostępnili świeże wideo i zdjęcia, pokazujące, jak przygotowują się do wizualnego odświeżenia otwartego plażowego terenu w Zamárdi na tegoroczną edycję. Już wiemy, że lista artystów jest niezwykle imponująca, ale teraz zobaczmy, czym jeszcze Heineken Balaton Sound oczaruje między 28 czerwca a 1 lipca. Przez cztery dni letniego festiwalowego szaleństwa, poza opalaniem i relaksem, na wszystkich odwiedzających czeka szereg wyjątkowych atrakcji.

Reklama

Zgodnie z planem wizualnym, główna scena Heineken Balaton Sound, na której wystąpią światowe gwiazdy, przeszła gruntowną modernizację. Ogromny ekran LED, o podobnych rozmiarach do tych, które znajdują się na największych międzynarodowych festiwalach muzyki elektronicznej, będzie głównym elementem sceny. Konstrukcja sceny o wysokości 10 metrów i szerokości 60 metrów będzie miała 500 m2 LED-ów składających się z 1978 paneli.

Efekt ten zostanie uzupełniony technologią oświetleniową, zapewniając niesamowite wrażenia podczas występów takich gwiazd EDM, jak Armin van Buuren, Tiesto, Dimitri Vegas & Like Mike i inni. Balaton Sound to miejsce, w którym każdy może poczuć się wyjątkowym gościem, zwłaszcza w specjalnych strefach dla VIP-ów. Teraz wiemy, jak wyjątkowy design czeka na nas w tych miejscach.

Wideo Line-up of Heineken Balaton Sound 2023

Nową atrakcją na Balaton Sound jest Radio1 Heineken Silver Beach Club, który oferuje prawdziwą atmosferę klubu plażowego ze słonecznym tarasem i wygodnymi meblami wypoczynkowymi. DJ-e Radia1 będą grać sety od wczesnego popołudnia do otwarcia głównej sceny, a następnie kontynuować w przerwach na głównej scenie i po zakończeniu aż do świtu, przy udziale międzynarodowych gwiazd. Rannym ptaszkom proponowane są zajęcia techno yoga, a nocą Splash Party - nocne kąpiele przed literami Balaton Sound po zakończeniu programu na głównej scenie.

Oczywiście, Balaton Sound jest "otwarty" przez cały dzień, więc warto wykorzystać każdą chwilę - oprócz wyżej wymienionych atrakcji, organizatorzy przygotowali turnieje siatkówki plażowej, zachód słońca w trakcie wycieczki na desce SUP, warsztaty taneczne "Welcome to the House", międzynarodowy teatr uliczny, park rozrywki wodnej, siłownię na świeżym powietrzu oraz specjalne warsztaty budowania i puszczania latawcy.