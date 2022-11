Od marca 2022 r. zespół Haydamaky kilkanaście razy przyjeżdżał nad Wisłę, grając na małych i plenerowych scenach, przeprowadzając zbiórki pieniężne i przeznaczając część honorarium na zakupy dla walczących na południu Ukrainy kolegów z zespołu. Perkusista i gitarzysta grupy od lutego 2022 służą w szeregach batalionu piechoty morskiej, zamieniwszy swoje instrumenty na karabiny snajperskie.

"To trudne dla wszystkich czasy, ale innych decyzji nie można było podąć. My staramy się wspierać naszych kolegów i wielu innych bliższych i dalszych znajomych tym czym potrafimy - gramy, zbieramy pieniądze, kupujemy. Dziękujemy Polakom, że nie zostawili nas w naszej biedzie, ale wspierają nas. Takich gestów nie zapomina się do końca świata" - podkreśla Ołeksandr Jarmoła, wokalista zespołu, który z resztą muzyków poza graniem zajmuje się obecnie działalnością wolontariacką, wyszukując w Europie najbardziej potrzebnego w danej chwili sprzętu dla walczących kolegów.

Reklama

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Haydamaky Rosa

Do tej pory, dzięki hojności polskiej publiczności zespołowi udało się zakupić m.in. 2 noktowizory nv-66-g2, celownik termowizyjny Archer i wzmacniacz radiowy do systemów komunikacji na polu walki.

13 listopada w kawiarnio-ksiegarni NIĆ (ul. Sławkowska 28) w Krakowie Haydamaky zamkną charytatywny cykl koncertów "Razem możemy więcej" w Polsce.

"Część pieniędzy z zakupionych biletów trafi do funduszu grupy, z którego przyjaciele w całej Europie realizują zakupy specjalistycznego sprzętu. Dziś kultura i działalność wolontariuszy stała się częścią wsparcia dla Ukrainy. Takich wydarzeń codziennie w Europie są dziesiątki, ale czy moglibyśmy odmówić naszym najbliższym sąsiadom wsparcia w obliczu trwającej wojny?" - mówi Nadija Moroz-Olszańska z organizującej krakowski koncert Fundacji Widowisk Masowych.

Kim są Haydamaky?

Grupa Haydamaky na stałe zagościła na polskiej scenie muzycznej. W dorobku ekipa z Kijowa ma wspólne nagrania z m.in. Voo Voo (nominowana do Fryderyka złota płyta "Voo Voo i Haydamaky" z 2009 r.), Rootwater, Pudelsami, Pablopavo i Reggaeneratorem (Vavamuffin) i Grabażem (Pidżama Porno, Strachy Na Lachy). W utworze "Please Call Me Later" promującym płytę "No More Peace!" (2013) gościnnie pojawił się Kamil Bednarek.

Drugą nominację i złotą płytę Ukraińcy zdobyli dzięki wydanemu na początku 2018 r. albumu "Mickiewicz-Stasiuk-Haydamaky". To wspólny projekt ethno-rockowej formacji i pisarza Andrzeja Stasiuka z poezją wieszcza Adama Mickiewicza. Są to w większości sonety pochodzące ze zbioru "Sonety krymskie", otwierające płytę "Stepy akermańskie", ale jest też "Reduta Ordona", fragmenty z "Dziadów" czy "Konrada Wallenroda" oraz "Liryki lozańskie".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Stasiuk: Żeby dziewczyny piszczały TV Interia