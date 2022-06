Trasa koncertowa Guns N' Roses pierwotnie miała odbyć się w 2020 roku, ale została przełożona ze względu na pandemię koronawirusa. W końcu jednak legendarny zespół ze Stanów Zjednoczonych zawitał do Europy. Guns N' Roses wraz z Axlem Rosem wystąpią już w poniedziałek, 20 czerwca o godz. 19.30 na PGE Narodowym w Warszawie. Tego wieczoru na scenie pojawi się także zdobywca nagrody Grammy, amerykański artysta Gary Clark Jr. To będzie noc, którą trudno będzie zapomnieć fanom rockowej muzyki. Jak dojechać na koncert Guns N’ Roses w Warszawie?

Guns N’ Roses w Warszawie. Co trzeba wiedzieć przed koncertem na PGE Narodowym?

Guns N' Roses to amerykański zespół rockowy założony w Los Angeles w Kalifornii w 1985 r. Od czasu wydania debiutanckiego albumu "Appetite for Destruction" w 1987 roku, Guns N' Roses stał się jednym z najpopularniejszych zespołów rockowych w historii. Z tego krążka pochodzą największe hity grupy, w tym "Welcome to the Jungle" czy "Paradise City". Album sprzedał się w liczbie blisko 28 mln egzemplarzy na świecie.

W 1991 r. swoją premierę miał podwójny album "Use Your Illusion I" i "Use Your Illusion II", który zadebiutował na 2. i 1. miejscu listy Billboard 200 i został łącznie sprzedany w liczbie 35 milionów egzemplarzy na całym świecie. Z kolei w lutym 1992 r. Guns N' Roses wydali utwór "November Rain", jeden z największych hitów w dziejach.

W sumie zespół Guns N’ Roses wydał sześć albumów studyjnych sprzedanych w ponad 100 milionach egzemplarzy na całym świecie, w tym 45 milionach w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie gitarzysty Slasha i basisty Duffa McKagana w 2016 r. zespół wyprzedał wszystkie areny, na których odbywały się koncerty. Nie inaczej będzie również na PGE Narodowym w Warszawie, gdzie Guns N' Roses zagrają koncert już w poniedziałek, 20 czerwca.

W skład zespołu Guns N' Roses wchodzą:

Axl Rose (wokal, fortepian),

Duff McKagan (bas),

Slash (gitara prowadząca),

Dizzy Reed (klawisze),

Richard Fortus (gitara rytmiczna),

Frank Ferrer (perkusja),

Melissa Reese (klawisze).

Koncert Guns N’ Roses w Warszawie. Jak dojechać samochodem na PGE Narodowy?

PGE Narodowy jest położony przy Al. Poniatowskiego i ulicach Zielenieckiej, Siwca oraz Wybrzeże Szczecińskie.

Osoby, które wybierają się na koncert Guns N' Roses samochodem mogą skorzystać z parkingu na błoniach PGE Narodowego przy stacji kolejowej Warszawa Stadion. Bilety postojowe będzie można kupić przy wjeździe na parking w miarę dostępności miejsc lub można nabyć je wcześniej online TUTAJ. Ze względu na spodziewaną wysoką frekwencję na koncercie, organizatorzy rekomendują wcześniejszy zakup biletów przez internet. Cena miejsca parkingowego dla samochodu osobowego wynosi 25 zł.

Axl Rose, a właściwie William Bruce Bailey Jr., przyszedł na świat 6 lutego 1962 roku. Urodził się, gdy jego mama, Sharon E., była 16-letnią licealistką, 20-letniego ojca, Williama Bruce'a Rose'a, określano natomiast jako "trudnego i charyzmatycznego lokalnego przestępcę". Para rozstała się, gdy przyszły muzyk miał zaledwie 2 lata. Niedługo potem Sharon poznała Stephena L. Baileya, kaznodzieję zielonoświątkowego, wyszła za niego za mąż i zmieniła nazwisko syna na William Bruce Bailey. O tym, że Bailey nie jest jego prawdziwym ojcem, wokalista dowiedział się w wieku 17 lat. Wtedy też zdecydował się zmienić nazwisko na Axl Rose (przydomek "Axl" zaczerpnął z nazwy zespołu AXL, z którym wtedy występował). Co ciekawe, babcia wokalisty pochodziła z Polski.

W dniu koncertu Guns N' Roses parking na błoniach PGE Narodowego będzie działał w godzinach od 6 do 24. Wjazd na parking będzie odbywać się od ulicy Zamoyskiego oraz od ulicy Sokolej.

Chcemy poszukać tańszego parkingu w pobliżu PGE Narodowego? Całkiem niedaleko stadionu jest parking płatny i strzeżony przy ul. Okrzei. Stąd wystarczy dojść do ul. Jagiellońskiej i podjechać jeden przystanek autobusem lub pójść pieszo na stadion.

Nieco dalej, przy al. Solidarności - obok hotelu Praskiego - znajduje się kolejny parking strzeżony. Zmotoryzowani kibice mogą też skorzystać z płatnego parkingu przy ul. Wrzesińskiej, z wjazdem od ul. Okrzei lub ul. Kępnej. Stąd idziemy ul. Kępną do ul. Jagiellońskiej i dalej do stadionu PGE Narodowy.

Guns N' Roses w Gdańsku - 20 czerwca 2017 r.

Koncert Guns N’ Roses na PGE Narodowy. Jak dojechać na stadion komunikacją miejską?

W pobliżu stadionu PGE Narodowy zatrzymują się tramwaje numer: 7, 9, 22, 24, 73, 77 oraz autobusy linii: 102, 111, 117, 123, 138, 146, 147, 158, 166, 507, 509, 517, 521. W obu przypadkach należy wysiąść na przystanku Rondo Waszyngtona.

Jak dojechać na koncert Guns N' Roses z Dworca Centralnego? Tutaj sprawa nie jest zbyt skomplikowana. Wsiadamy w jeden z tramwajów linii 7, 9, 22 oraz 24, a następnie przejeżdżamy kilka przystanków, by wysiąść na przystanku Rondo Waszyngtona. Stamtąd już kilka kroków do PGE Narodowego, gdzie odbędzie się koncert Guns N' Roses.

W pobliżu Dworca Centralnego jest też przystanek autobusowy, z którego odjeżdżają linie 158, 507, 517 czy 521, kursujące blisko stadionu PGE Narodowy.