W erze cyfryzacji, Guano Apes bronią wartości analogowych, podkreślając siłę autentycznych doświadczeń i bezpośredniego kontaktu z muzyką.

"Jesteśmy bliżsi małpom niż sztucznej inteligencji. W człowieku, tej 'starej małpie', drzemie pierwotna siła: pragnienie wolności. My od około trzech dekad wspieramy to dźwiękowo, razem z naszą publicznością. W środku zwrotu ku sztucznej inteligencji i cyfrowego oderwania, kontakt z przyrodą i zrozumienie naszych korzeni jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Chcemy, aby nasza muzyka była kompasem dla duszy, resetującym ją do pierwotnych ustawień i tym samym uwalniała wewnętrzną małpę" - podkreślają Niemcy, dla których najważniejsze są występy na żywo.

1 listopada 2024 r. grupa zagra w Progresji w Warszawie. Bilety trafiły już do sprzedaży.

Początki formacji sięgają 1996 r. Popularność przyniósł już debiutancki album "Proud Like A God" z utworami "Open Your Eyes" i "Loards Of The Boards". Na listy przebojów trafiła także przeróbka "Big In Japan" ich rodaków z popowego zespołu Alphaville.

Clip Guano Apes Big In Japan

W 2005 roku Guano Apes po zakończeniu trasu koncertowej ogłosili zakończenie kariery. Przyczyną rozpadu zespołu były narastające nieporozumienia na tle finansowym. Od tego czasu Dennis Poschwatta (perkusja) oraz G-Balla (tworzył remiksy dla zespołu), Stefan Ude (bas) i Henning Rumenapp (gitara) stworzyli nowy projekt pod nazwą TAMOTO, zaś wokalistka Sandra Nasic rozpoczęła karierę solową.

W 2009 roku doszło do reaktywacji Guano Apes. Ich pierwszy, powrotny koncert odbył się w maju. Zespół po 11 latach wystąpił w Polsce na XV Przystanku Woodstock. W kwietniu 2011 r. ukazał się nowy album "Bel Air" - pierwszy premierowy materiał od "Walking On A Thin Line" z 2003 r. W kolejnych latach Guano Apes regularnie odwiedzali Polskę.

Ostatnim albumem jest "Offline" z 2014 r. promowany singlem "Close to the Sun".