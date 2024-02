Koncert w A2 we Wrocławiu odbędzie się w 13 lipca w ramach promocji drugiej płyty "The Sinner Rides Again", która ukazała się pod koniec września 2023 r.

Ceny biletów: 280 zł (przedsprzedaż) / 310 zł (w dniu koncertu).

KK's Priest: Szczegóły koncertu w Polsce

Grupa KK's Priest działa od 2019 r. Formację powołał do życia K.K. Downing (do 2011 r. gitarzysta Judas Priest ), były wokalista Judas Priest Tim "Ripper" Owens (Amerykanin śpiewał w tej formacji w latach 1996-2003) oraz A.J. Mills (gitara), Tony Newton (bas) i Sean Elg (perkusja), który jeszcze przed nagraniem debiutanckiego albumu "Sermons of the Sinner" zastąpił kontuzjowanego Lesa Binksa, muzyka Judas Priest w latach 1977-1979.

Przypomnijmy, że K.K. Downing przy rozstaniu z legendą metalu podawał, że było przynajmniej 21 powodów odejścia, wymieniając m.in. brak współpracy z "elementami zespołu i menedżmentem". Po latach wystąpił z dawnymi kolegami podczas ceremonii wprowadzenia legendy metalu do Rock and Roll Hall of Fame w listopadzie 2022 r.



Utwory na drugą płytę wyprodukowane i napisane zostały przez Downinga, a zmiksowane/zmasterowane zostały przez Jacoba Hansena. Za oprawę graficzną odpowiadał Andy Pilkington.

Clip KK's Priest Reap The Whirlwind



KK's Priest - szczegóły płyty "The Sinner Rides Again" (tracklista):

1. "Sons Of The Sentinel"

2. "Strike Of The Viper"

3. "Reap The Whirlwind"

4. "One More Shot At Glory"

5. "Hymn 66"

6. "The Sinner Rides Again"

7. "Keeper Of The Graves"

8. "Pledge Your Souls"

9. "Wash Away Your Sins".