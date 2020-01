Fleshgod Apocalypse na dwóch koncertach w Polsce [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Symfoniczna maszyna do robienia death metalu, czyli włoska formacja Fleshgod Apocalypse wystąpi dwukrotnie w Polsce pod koniec października.

Francesco Paoli (Fleshgod Apocalypse) w akcji /Miikka Skaffari /Getty Images

Podopiecznych niemieckiej Nuclear Blast Records zobaczymy 28 października U Bazyla w Poznaniu i dzień później na deskach warszawskiej Proximy. Wszystko to zaś w ramach zakrojonej na olbrzymią skalę "Veleno Across Europe Tour 2020".

"Drodzy przyjaciele w Europie, to będzie coś potężnego. Wreszcie wracamy do Europy z nową muzyką i produkcją sceniczną jako główna gwiazda; odwiedzimy wiele znanych nam miejsc, które uwielbiamy, ale i zawitamy do nowych. Trasa obejmuje cały Stary Kontynent. W każdym mieście będziecie światkami świeżego, ambitnego widowiska z poszerzonym programem koncertowym i paroma fajnymi niespodziankami, co razem odmieni każdy wieczór w wydarzenie, o którym nie zapomnicie" - zapewnia Francesco Paoli, frontman Fleshgod Apocalypse.



Na całej trasie, w tym na koncertach w Polsce, Fleshgod Apocalypse towarzyszyć będzie kanadyjski projekt Ex Deo z udziałem członków Kataklysm.



Bilety dostępne są w cenie 85 zł.



"Veleno", piąta płyta Fleshgod Apocalypse, miała swą premierę pod koniec maja 2019 roku.



Zrealizowany z rozmachem teledysk "Sugar" Fleshgod Apocalypse możecie zobaczyć poniżej: