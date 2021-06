Festiwal Zaczarowanej Piosenki 2021: Kto wystąpi na scenie? [PROGRAM]

W weekend odbędzie się 16. Festiwal Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Pierwszy raz miejscem imprezy będzie Centrum Kongresowe ICE, a nie Rynek Główny. Podczas przeglądu będzie można także zaszczepić się przeciwko COVID-19.

Krzysztof Cugowski i Anna Dymna podczas Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w 2018 r. /Damian Klamka /East News

Finał 16. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, ogólnopolskiego, kilkuetapowego konkursu dla uzdolnionych wokalnie osób z niepełnosprawnościami, nastąpi w sobotę. W niedzielę zaś odbędzie się koncert laureatów.



Tegorocznych finalistów jury wyłoniło 8 maja podczas koncertu półfinałowego w Konstancinie-Jeziornie.



"Mamy fantastycznych finalistów, nie wiem co jury zrobi - będzie miało niezwykle trudne zadanie. Z 32 osób do finału musieli wybrać 12 - sześć osób w kategorii do 16. roku życia i sześć w kategorii powyżej 16. roku życia. Przy czym wśród finalistów jest tylko dwóch facetów, ale za to jakich. Krzysiu i Szymek" - mówiła na konferencji prasowej twórczyni festiwalu, aktorka Anna Dymna.



Podobnie jak w poprzednich latach, finaliści zaśpiewają jeden utwór solo i jeden w duecie z gwiazdą. W ICE Kraków wspierać ich będą na scenie: Michał Szpak, Ania Wyszkoni, Majka Jeżowska, Ryszard Rynkowski, Renata Przemyk i Rafał Brzozowski.

Stawką są nie tylko Statuetki Zaczarowanego Ptaszka oraz stypendia artystyczne (I miejsce - 24 tys. zł, II - 10 tys. zł, III - 5 tys. zł), ale też występ (dotyczy kategorii dorosłych) na festiwalu w Opolu. Oprócz tego dodatkowe nagrody przygotowali też sponsorzy.



W niedzielę w Centrum Kongresowy ICE Kraków odbędzie się "Spotkajmy się z radością - mimo wszystko!" - koncert fundacji Anny Dymnej. Wraz z laureatami Festiwalu Zaczarowanej Piosenki wystąpią: Andrzej Piaseczny, Mateusz Ziółko, Mateusz Pospieszalski, sanah, Halina Mlynkova, Monika Kuszyńska, Czesław Mozil, Wojciech Cugowski. W koncercie wezmą udział goście telewizyjnego programu "Anna Dymna - Spotkajmy się".

Anna Dymna podkreśliła, że organizowany od 2005 r. festiwal ma ogromne znaczenie dla osób z niepełnosprawnościami, ale i dla niej. "Festiwal jest strasznie potrzebny - daje siłę, odwagę. Sam fakt, że możemy się spotkać, jest ważny" - mówiła aktorka podkreślając, że rok temu, kiedy wydarzenie nie odbyło się z powodu pandemii, czuła się tak, jakby ktoś odłączył ją od baterii, odebrał siły.



"Festiwal Zaczarowanej Piosenki daje mi przede wszystkim możliwość rozwoju, pracy z najlepszymi muzykami, z najlepszymi trenerami śpiewu. To dla mnie bardzo cenne. Oprócz tego mogę spotkać się ze znajomymi i nieznajomymi, którzy również pasjonują się muzyką, śpiewem" - powiedziała jedna z finalistek Daria Barszczyk.

16. festiwalowi ma towarzyszyć akcja szczepień przeciwko COVID-19. Wziąć będzie mógł w niej udział każdy, bez wcześniejsze rejestracji, choć pierwszeństwo będą miały osoby z niepełnosprawnościami i ich bliscy. Szczepienia odbywać się będą w kilku namiotach rozłożonych przy Centrum Kongresowym ICE, w sobotę i niedzielę w godz. od 14 do 18. Akcję, na prośbę Anny Dymnej, zorganizuje Centrum Medyczne Prokocim, gdzie aktorka wcześniej się zaszczepiła. Przygotowano 500 dawek firmy Johnson&Johnson oraz 3 tys. Pfizera.

"Namawiam wszystkich do szczepień, bo zdaje się że to teraz jedyne słuszne wyjście. Namawiam do tego, bo po szczepieniu zyskuje się spokój. Wiem jak wygląda walka z wirusem. Mój mąż bardzo ciężko przechodził covid i żyje tylko dzięki lekarzom" - powiedziała Dymna.



Tegoroczny finał ma być hołdem dla twórczości zmarłego przed rokiem Romualda Lipki. W jury pod przewodnictwem Krzysztofa Cugowskiego zasiądą: Ewa Błaszczyk, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Michał Figurski, Mateusz Ziółko, Monika Kuszyńska i Kacper Kuszewski, Jacek Królik, Mateusz Pospieszalski, Andrzej Sikorowski, Justyna Steczkowska, Katarzyna Zielińska.

Festiwal Zaczarowanej Piosenki organizuje Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko", przy współpracy Telewizji Polskiej i wsparciu Narodowego Centrum Kultury. Opiekę artystyczną sprawuje nad nim Irena Santor.

Organizatorzy podkreślili, że zwycięzcy przeglądu odnoszą dalsze sukcesy. Kamil Czeszel, laureat I miejsca w 15. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, zwyciężył w "Debiutach" 57. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. Rok wcześniej - z nagrodą publiczności - opolski amfiteatr opuszczała Aleksandra Nykiel, laureatka Festiwalu Zaczarowanej Piosenki z 2011 i 2017 r., która wygrała w "Szansie na sukces".