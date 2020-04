Festiwal Pohoda 2020 odwołany przez koronawirusa. Impreza przełożona na 2021 r. [NOWE DATY]

W związku z pandemią koronawirusa 24. edycja słowackiego festiwalu muzycznego Pohoda nie odbędzie się w planowanym terminie. Organizatorzy zapraszają na teren lotniska w Trenczynie za rok - w dniach 8-10 lipca 2021 r.

Uczestnicy Festiwalu Pohoda /REUTERS/Radovan Stoklasa / Agencja FORUM

"Po konsultacjach z najlepszymi epidemiologami uznaliśmy za konieczne przeniesienie festiwalu Pohoda na 2021 rok. Wierzymy, że mimo iż obowiązujące ograniczenia wkrótce zostaną zredukowane, w dalszym ciągu dotyczyć będą tak masowej imprezy, jaką jest nasz festiwal. Przed ogłoszeniem rezygnacji z organizacji festiwalu w tegorocznym terminie, kontaktowaliśmy się z promotorami, agentami gwiazd i naszymi partnerami; w efekcie tych rozmów możemy potwierdzić, że wielu artystów, którzy mieli pojawić się na festiwalu w tym roku, wystąpi na lotnisku w Trenczynie także w 2021 roku" - poinformowali organizatorzy imprezy.

Reklama

Wśród już potwierdzonych gwiazd festiwalu Pohoda 2021 znaleźli się: The Libertines, FKA twigs, Metronomy, Wolf Alice, Archive, black midi, Shame, Kokoroko, Marina Satti & Fonés, Black Country, New Road, Bazzookas, Wooze, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, PENGSHUi, Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou, Space Lady, Malox, Crack Cloud, Murman Tsuladze, Shht, PoiL i Trupa Trupa.

W najbliższych dniach do grona potwierdzonych gwiazd powinni dołączyć kolejni artyści, którzy mieli zagrać tego lata w Trenczynie. Mimo iż organizatorzy imprezy nie wykluczają personalnych zmian w programie przyszłorocznej Pohody, zapewniają, że dołożą wszelkich starań, by zestaw artystów, których zobaczymy na lotnisku w Trenczynie w 2021 roku, był jeszcze bardziej imponujący.

Bilety zakupione na tegoroczną edycję Pohody zachowują ważność w 2021 roku. Zatrzymanie biletu to jeden z aktów wsparcia festiwalu w tym ciężkim czasie. Organizatorzy zapewniają jednak, że osoby, które będą chciały zwrócić bilet, otrzymają pełen zwrot kosztów. Operację zwrotu biletu należy jednak wykonać przed 15 października, po tym terminie bilety automatycznie stają się kartami wstępu na Pohodę 2021.

Mimo rezygnacji z tegorocznego terminu Pohody, organizatorzy zapraszają na szereg internetowych debat i koncertów, które zaprezentują nie tylko wartościowe zespoły, lecz także zwrócą uwagę na ludzi, dzięki którym możliwe są ich występy.

W trakcie weekendu, w którym miała się odbyć tegoroczna edycja festiwalu (9-11 lipca 2020), organizatorzy zapraszają na Pohoda in the Air. Wydarzenie dopiero nabiera kształtu, wiadomo jednak, że poza internetową relacją archiwalnych koncertów planowane są także inne aktywności, które - dostosowując się do obowiązujących w kraju restrykcji - zakładają wykorzystanie przestrzeni lotniska w Trenczynie.

“Mimo iż nie zobaczymy się na Pohodzie tego lata, pozostajemy optymistami. Niezrównana fala wspólnoty, która przetacza się teraz przez całe muzyczno-artystyczne środowisko, musi powrócić do nas z całą pozytywną energią, Nawet po epidemii hiszpanki byliśmy świadkami artystycznej eksplozji obejmującej wiele dziedzin sztuki, ludzie znów odczuwali radość z bycia razem. Wierzymy, że teraz będzie podobnie. Nie możemy doczekać się momentu, w którym znów zobaczymy otwarte kluby, ponownie będziemy mogli chodzić na koncerty i jeździć na muzyczne festiwale. W międzyczasie będziemy robić wszystko, na co pozwala nam obecna sytuacja, by Pohoda 2021 okazała się wspaniałą imprezą" - mówi dyrektor Pohody, Michal Kaščák.