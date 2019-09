Dream Theater: Specjalny koncert w Polsce w 2020 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Mający wielu fanów w Polsce mistrzowi progresywnego metalu z Dream Theater 16 lutego 2020 r. w Hali Orbita we Wrocławiu zaprezentują m.in. album "Metropolis pt. 2: Scenes From A Memory" w całości.

James LaBrie (Dream Theater) powróci do Polski /Per Ole Hagen/Redferns /Getty Images

Dream Theater ruszy w wyjątkową trasę już na początku 2020 r. Podczas zimowego tournée, Amerykanie zagrają prawie trzydzieści koncertów w całej Europie, w tym jeden w naszym kraju.



Z okazji 35-lecia swojej działalności, zespół przygotował dla swoich fanów specjalny trzygodzinny set, zawierający m.in.: wykonanie albumu "Metropolis pt. 2: Scenes From A Memory" w całości.

"Dla tych, którzy byli na premierze 'Scenes From A Memory' 20 lat temu, będzie to nie tylko szansa na przeżycie wspomnień, ale także doświadczenie naszej muzyki w całkiem nowym sposób - tak, jak pierwotnie było to założone. Do naszych wizualizacji dodaliśmy nowe, animowane sceny, które będą ukazywać bohaterów oraz ich historię podczas całego koncertu w zupełnie nowym świetle" - zachęca gitarzysta John Petrucci.



"Dla naszych fanów, których jeszcze nie było na świecie 20 lat temu, albo byli jeszcze za młodzi, będzie to okazja, by doświadczyć 'Scenes...' po raz pierwszy w całości. Nie możemy się już doczekać by dla Was zagrać!" - dodaje muzyk.

Wideo Dream Theater - The Spirit Carries On Score

Przedsprzedaż biletów na koncert wystartuje w najbliższy piątek, 13 września o godzinie 10:00.

Dotychczasowy dorobek Amerykanów zamyka wydany wiosną album "Distance Over Time".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dream Theater Forsaken