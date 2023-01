Dismember drugim headlinerem Summer Dying Loud. Kto jeszcze zagra w Aleksandrowie Łódzkim? [DATY, MIEJSCE, BILETY]

14. już edycja Summer Dying Loud odbędzie się w dnia 7-9 września w Aleksandrowie Łódzkim.

W roli headlinerów pojawią się My Dying Bride (brytyjska legenda doom metalu) oraz Dismember . Sztokholmska formacja była jednym z pionierów szwedzkiego death metalu i jednym z najwybitniejszych reprezentantów charakterystycznego brzmienia tego gatunku, który swe największe triumfy święcił na przełomie lat 80. i 90.

Płyty takie jak "Like An Ever Flowing Stream" czy "Indecent & Obscene" Disemember z pierwszej połowy lat 90. na trwałe wpisały się do historii muzyki ekstremalnej, znajdując swe godne miejsce obok "Left Hand Path" Entombed, "Where No Life Dwells" Unleashed czy "Into The Grave" Grave, stając się wielopokoleniowym źródłem inspiracji.

Dismember powrócił na scenę w 2019 r. po ośmioletniej przerwie. W Aleksandrowie Łódzkim Szwedzi zagrają specjalny set z materiałem z albumu "Like An Ever Flowing Stream". Dodajmy, że Dismember będzie też gościem Mystic Festival w Gdańsku.



Summer Dying Loud 2023 - kto zagra?

Na scenie poza głównymi gwiazdami pojawią się także Benediction , Candlemass , Maggot Heart, Owls Woods Graves, Blindead 23, Grieving, Distruster, Mānbryne, Hostia i Trup. W sumie organizatorzy zapowiadają 48 zespołów na dwóch scenach.

W sprzedaży jest już pierwsza pula biletów - trzydniowe karnety dostępne są od 269 zł, a także pole namiotowe/camper (40 zł).