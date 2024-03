"Po trzech dekadach na scenie wciąż oferują ciężkie do granic breakdowny, twardzielskie riffy i maksimum konkretu. Mosh? W pełni wskazany! Szczególnie, że przed nami dwa jubileuszowe występy grupy" - czytamy w ogłoszeniu.

Hatebreed to amerykańska formacja, która swoją działalność rozpoczęła w 1994 roku. Zespół ma na koncie osiem studyjnych płyt, a ostatnia - "Weight of the False Self" - pochodzi z 2020 roku. W swojej twórczości łączą death metal z hard core'em.

Liderem grupy jest wokalista Jamey Jasta, któremu towarzyszą Chris Beattie (bas), Matt Byrne (perkusja), Frank Novinec (gitara) i Wayne Lozinak (gitara).

Hatebreed powraca do Polski. Gdzie odbędą się koncerty?

"Satysfakcja to śmierć pragnienia" - mówi tytuł ich kultowego debiutu, a rzeczywistość pokazuje, że grupa zdaje sobie sprawę z nieśmiertelności tego hasła. Nie miękną, nie idą na kompromisy, nie lecą w trendy, tylko konsekwentnie gonią króliczka w poszukiwaniu recepty na metalcore idealny. To co, dacie im się wychłostać?" - pytają organizatorzy.

Dwa jubileuszowe koncerty Hatebreed odbędą się we Wrocławiu (Transformator, 20 czerwca) i Poznaniu (2Progi, 21 czerwca).

Ceny biletów: 109/119 zł - przedsprzedaż, 130 zł - w dniu koncertu.