Counting Crows: Koncert w Polsce. Kto w roli supportu? [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Przypomnijmy, że europejska trasa Counting Crows została przełożona na jesień w związku z pandemią koronawirusa. Polski koncert odbędzie się 18 września w Klubie Stodoła w Warszawie.

W roli supportu pojawi się irlandzki wokalista, muzyk i poeta David Keenan. Jego debiutancki album "A Beginner's Guide to Bravery" ze stycznia 2020 roku, szybko przyniósł mu pozytywne opinie. W swojej twórczości łączy folkowe brzmienia z indie rockiem i poetyckimi tekstami.

W październiku 2021 r. wypuścił drugą płytę "WHAT THEN?".

Do najpopularniejszych utworów Irlandczyka należą "Cobwebs" i "The Fiary".

Counting Crows - droga do sławy

U szczytu kariery, w pierwszej połowie lat 90., w rodzimych Stanach Zjednoczonych Counting Crows byli jednym z najbardziej cenionych zespołów, porównywanym do R.E.M. W dorobku mają ponad 20 milionów sprzedanych płyt na całym świecie. W 2009 roku, po prawie dwóch dekadach, zespół opuścił wytwórnię Geffen i zdecydował się na niezależną działalność.

Największym sukcesem była debiutancka płyta "August And Everything After" (1993), która w USA siedmiokrotnie pokryła się platyną (z przebojem "Mr. Jones" - ponad 205 mln odsłon) oraz piosenka "Accidentally In Love" z animowanego filmu "Shrek 2".

W 1994 r. zespół otrzymał dwie nominacje do Grammy (za utwór "Round Here" i dla najlepszego debiutanta), a dekadę później - nominację do Oscara za wspomnianą piosenkę "Accidentally In Love".

Formacja zawsze słynęła ze swojej koncertowej formy, kiedy to liderujący Adam Duritz często modyfikował teksty śpiewanych piosenek, a repertuar poszerzał o utwory z dorobku m.in. Joni Mitchell ("Big Yellow Taxi" wykorzystany w filmie "Dwa tygodnie na miłość"), George'a Harrisona, Madonny, The Rolling Stones, Boba Dylana, Bruce'a Springsteena, U2, Simon And Garfunkel, Oasis czy Roda Stewarta.

Grupa do tej pory tylko raz wystąpiła w Polsce - w roli supportu na pożegnalnej trasie The Police na Stadionie Śląskim w Chorzowie w czerwcu 2008 r.

Counting Crows - koncert w Polsce w 2022 r. Ceny biletów

Europejska trasa "Counting Crows: Butter Miracle Tour 2022" składająca się z 26 koncertów miała rozpocząć się w Helsinkach w House of Culture 28 lutego.

Występ w Polsce pierwotnie zaplanowany był na 13 marca.



- Stuknęło nam trzydzieści lat. Myślę, że mało kto przypuszczał, że Counting Crows przetrwa taki szmat czasu. W setliście umieściliśmy więc cały przekrój naszej twórczości, włącznie z utworami, które graliśmy na żywo bardzo rzadko bądź wcale. Ludzie, którzy są z nami od samego początku, którzy są naszymi fanami, ale i bliskimi przyjaciółmi byli bardzo szczęśliwi słuchając właśnie takiego doboru muzyki. Zupełnie inną kwestią jest koncertowanie w czasie pandemii. Jest trudne, stresujące. To naprawdę duże wyzwanie wymagające olbrzymiej ostrożności - opowiada Adam Duritz w rozmowie z Interią.



Amerykanie w maju 2021 roku wypuścili EP-kę "Butter Miracle, Suite One".