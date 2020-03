Cory Henry & The Funk Apostles gościem specjalnym na koncercie Lenny'ego Kravitza w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Amerykański kolektyw Cory Henry & The Funk Apostles poprzedzi Lenny'ego Kravitza 15 czerwca w Arenie Gliwice.

Cory Henry razem z The Funk Apostles wystąpi przed Lennym Kravitzem w Gliwicach /Jordi Vidal/Redferns /Getty Images

Cory Henry to amerykański piosenkarz i autor tekstów, pianista jazzowy, wirtuoz gry na organach, a także producent muzyczny. W jego muzyce słychać wpływy nowojorskiego dzieciństwa artysty i inspirację muzyką gospel, a także takimi legendami jak Stevie Wonder.

Cory Henry naukę gry na organach Hammonda oraz pianinie rozpoczął już w wieku dwóch lat, a pierwszy koncert w nowojorskim teatrze Apollo zagrał mając lat sześć. Zaczął koncertować w 2006 roku ze świetnymi postaciami, takimi jak Bruce Springsteen, Michael McDonald, Kenny Garrett i The Roots. Wydał dwa albumy solowe, które zostały docenione przez krytyków i fanów jazzu oraz gospel - jego dwóch największych muzycznych wpływów.

Członek jazzowej grupy Snarky Puppy, w kwietniu 2018 roku nagrał swój pierwszy singel z nowym kolektywem The Funk Apostles "Trade It All", a kilka miesięcy później wspólnie wydali album "Art Of Love".

Cory Henry 15 czerwca w Arenie Gliwice poprzedzać będzie Lenny'ego Kravitza, który w ostatnim czasie regularnie odwiedza Polskę - ostatni koncert w naszym kraju odbył się 8 maja 2019 r. w Atlas Arenie w Łodzi. W sumie występował u nas już siedmiokrotnie.

"Nie mogłem niestety spróbować pierogów. Chciałem, ale nie mogę. Następnym razem na pewno mi się uda" - mówił w rozmowie z RMF FM przed występem w Krakowie w czerwcu 2018 r.



Koncert w Arenie Gliwice w ramach trasy "Here to Love" związany jest z promocją wydanej we wrześniu 2018 r. płyty "Raise Vibration".

Z tego albumu pochodzą single "It's Enough" ( posłuchaj! ), "Low", "5 More Days 'Til Summer" ( sprawdź! ) i "Johnny Cash".

Lenny Kravitz urodził się w Brooklynie, w stanie Nowy Jork. Jest jedynym dzieckiem Seymoura "Sy" Kravitza, czołowego producenta telewizyjnej sieci NBC pochodzenia rosyjsko-żydowskiego i pochodzącej z Bahamów aktorki Roxie Alberthy Roker.

Dzieciństwo spędził głównie na Manhattanie i Brooklynie w towarzystwie Milesa Davisa, Counta Basiego, Elli Fitzgerald i Duke'a Ellingtona.



Po przeprowadzce do Los Angeles w 1982 roku ukończył Beverly Hills High School, gdzie zaprzyjaźnił się ze Slashem, późniejszym gitarzystą zespołu Guns N' Roses.

Kravitz to muzyk, kompozytor, wokalista, autor tekstów i producent muzyczny i aranżer, a także aktor ("Igrzyska śmierci", "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia", "Hej, skarbie" i "Kamerdyner"). Czterokrotny laureat nagrody Grammy.



