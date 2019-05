Cieszanów Rock Festiwal 2019: Znamy kolejne gwiazdy [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Dubioza Kolektiv, Vader, Acid Drinkers i Armia to jedne z kolejnych gwiazd tegorocznej, jubileuszowej edycji Cieszanów Rock Festival.

10. edycja Cieszanów Rock Festival odbędzie się w dniach 15-17 sierpnia w Cieszanowie (woj. podkarpackie).



Organizatorzy zapraszają na koncertowy cykl "The Best of CRF", festiwalowe atrakcje w klimacie "dawnych festiwali" oraz wakacyjny wypoczynek nad kąpieliskiem Wędrowiec. Na scenie nie zabraknie również muzycznych nowości i zagranicznych gości. W kwietniu startuje sprzedaż pierwszej puli biletów.

Dotychczas ujawnione gwiazdy to Pidżama Porno, Lao Che, Dezerter, Luxtorpeda, Łydka Grubasa, Koniec Świata, Cyrk Deriglasoff, Hańba! i Inkwizycja.

Dołączają do nich Dubioza Kolektiv, Vader, Acid Drinkers, Armia, EL Dupa Unkaziked, Czarny Ziutek Z Killerami, SIQ i Woda Ski Bla.

Program dziesiątej edycji CRF to ukłon w stronę idei zapoczątkowanej przez amerykański Woodstock, który w sierpniu świętuje swoje 50-lecie.

Dubioza Kolektiv to dobrze znany cieszanowskiej publiczności zespół i bardzo lubiany w Polsce. Pochodzi z Bośni i Hercegowiny i działa aktywnie od 2003 roku. W swoich kompozycjach muzycy łączą elementy bałkańskiej kultury z rockowymi brzmieniami, elektronicznymi dźwiękami, a także muzyką reggae czy ska. Śpiewają w języku serbskochorwackim i angielskim. Aktualnie promują swój ostatni album "Happy Machine".



W programie sierpniowej imprezy nie zabraknie również przedstawicieli polskiej sceny metalowej. W 2014 roku zagrali pamiętny koncert z całą płytą "Infernal Connection", w tym roku zagrają na CRF specjalny koncert z okazji swojego 30-lecia. Mowa o legendzie polskiego heavy metalu, zespole Acid Drinkers, którego lider, Titus, tak zapamiętał CRF.

"Byłem tam wiele razy. Nie pamiętam ile, ale to był jeden z najlepszych festiwali rockowych na jakim byłem, pod względem wszystkiego co mi, jako basiście i wokaliście, jest potrzebne czyli światła, dźwięku, organizacji , sceny i publiczności. Pamiętam 2014 rok kiedy mieliśmy cholerną przyjemność zagrać w Cieszanowie cały album 'Infernal Connection'. I tylko to pamiętam, bo tak dobrze się bawiłem na tym festiwalu. Dlatego za każdym razem kiedy dzwoni do mnie menedżer i mówi, że będziemy grali na Cieszanów Rock Festiwal ja mówię jedno - wchodzę w to, jak w masło!" - opowiada Titus.

Z nowym materiałem do Cieszanowa przyjedzie natomiast zespół Vader. Olsztyńska kapela spod znaku death metalu gra już ponad 30 lat, koncertując pod każdą szerokością geograficzną, u boku gwiazd światowego formatu. Tradycyjnie, na okoliczność CRF Vader przygotuje porcję niespodzianek.

"Dwa razy mieliśmy ogromną przyjemność wystąpić na festiwalu w Cieszanowie. Za każdym razem promowaliśmy coś nowego, nową płytę i nowy koncertowy set. Również i w 2019 roku zaprezentujemy na żywo kawałki z najnowszej EP-ki 'Thy Messenger', która premierę światową będzie miała 31 maja. Jest też spore prawdopodobieństwo, że zagramy przedpremierowo coś z najnowszego albumu, który nagrywamy właśnie teraz w Anglii. Będzie także można usłyszeć sporo z płyty 'Litany', która obchodzi w tym roku swoje 20-lecie, a która należy do tych ulubionych z dyskografii" - zaprasza Peter, lider grupy Vader.

Status legendy ma także dowodzona przez Tomasza Budzyńskiego punkrockowa Armia. Ostatnim wydawnictwem zespołu jest wydana w październiku 2015 płyta "Toń".

Kolejny element cyklu "The best of CRF" to bardzo rzadko występujący zespół El Dupa Unkaziked czyli bez udziału Kazika Staszewskiego. Co nie oznacza, że podczas koncertu zabraknie szlagierów tej formacji takich jak "Natalia w Bruklinie", "Prohibition" czy "220 Volt".

"Występowałem kilkakrotnie na CRF z kilkoma zespołami i zawsze były to występy o wyjątkowym charakterze - końcówka działalności koncertowej z grupą Zacier, pierwszy w historii występ zespołu Speculum, pierwszy koncert El Dupy bez Kazika pod szyldem Unkaziked - teraz też koncert będzie specjalny, specjalnie na okazję jubileuszu festiwalu reaktywujemy projekt Unkaziked i zamierzamy bawić się tak samo zajebiście jak zawsze i tego samego oczekujemy od publiki" - mówi lider Dr Yry.

Będąc w klimacie dokonań okołokazikowych warto zwrócić uwagę na występ zespołu Czarny Ziutek Z Killerami. Wychowani na Kaziku Staszewskim, postanowili spróbować... i spróbowali w 2008 r. Mieli bardzo poważny atut - głos ich wokalisty do złudzenia przypomina głos... lidera Kultu! Kazik wie o istnieniu zespołu i wyraża osobiste błogosławieństwo dla ich działania, co sam pokazuje w teledysku "Madryt", nakręconym notabene podczas CRF 2016, występując w koszulce Czarnego Ziutka Z Killerami.

Do wesołego klimatu panującego na scenie CRF przyczynią się z pewnością występy zespołów Woda Ski Bla oraz SIQ. Ten pierwszy uraczy publiczność swoim wielkim hitem "Banana", drugi to supergrupa, której trzonem są Ania Brachaczek (BiFF) oraz Maciej "Ślimak" Starosta, na co dzień perkusista Acid Drinkers. Podczas koncertu zespół zagra autorskie, rock’n’rollowe numery oraz kilka coverów.

Karnet trzydniowy obejmuje koncerty 15.08 na Scenie Alternatywnej oraz 16-17.08 (Scena Główna) - kosztuje 110 zł

Pole namiotowe - kosztuje 40 zł (stała cena).