Ed Sheeran podczas trasy "+ - = ÷ x Tour" występuje na europejskich stadionach. Ze względu na ogromne zainteresowanie polskich fanów szybko dołożony drugi koncert na PGE Narodowym.

To pierwsza stadionowa trasa Brytyjczyka od czasu "Divide Tour" z lat 2017 - 2019. Podczas nowego tournée Ed po raz pierwszy wykonuje materiał z najnowszego albumu "=". Fani będą mogli również doświadczyć wyjątkowej produkcji, z okrągłą sceną na środku stadionu.

Ed Sheeran 2step - ft Antytila

Ed Sheeran w Polsce. Ceny hoteli skoczyły do niebotycznych kwot

25 i 26 sierpnia Ed Sheeran zagra przed polską publicznością. Jednak jeśli ktoś nie zdążył zarezerwować hotelu na koncert lub po prostu potrzebuje noclegu w Warszawie w tym czasie, może się niemiło zaskoczyć.



Bilety na oba koncerty (po 60 tys. na dzień) wyprzedały się na pniu. Nic więc dziwnego, że z tego w powodu przyszli uczestnicy koncertu rozpoczęli poszukiwania jak najtańszych hoteli. O to jednak nie jest obecnie łatwo, zwłaszcza zaraz przed koncertem.



W skrajnych przypadkach za dwie noce w hotelu trzeba zapłacić nawet 8 tys. zł. Średni wydatek za hotel w tych dnach w Warszawie do 1200 złotych za noc. Coraz gorzej wygląda również dostępność pokoi w stolicy.

Ed Sheeran w Warszawie. Utrudnienia na drogach

W związku z koncertem Eda Sheerana na Stadionie Narodowym w czwartek i w piątek wystąpią utrudnienia na Saskiej Kępie. Od godz. 16:00 do 20:00 na ten obszar będą mogli wjechać tylko mieszkańcy i osoby uprawnione. Z utrudnieniami muszą się też liczyć pasażerowie komunikacji miejskiej. Autobusy i tramwaje mogą być skierowane na trasy objazdowe.

Otwarcie bram na oba koncerty nastąpi o godz. 16:00. Od tej godziny ograniczany będzie wjazd na Saską Kępę. Do godz. 20:00 wyłączone z ruchu indywidualnego zostaną obszary ograniczone ulicami: al. Poniatowskiego, al. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych i Wał Miedzeszyński oraz al. Stanów Zjednoczonych, Wał Miedzeszyński, Afrykańska i Bora-Komorowskiego. Ograniczenia nie będą dotyczyć pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, pojazdów ZTM, taksówek oraz jednośladów.

Koncert Eda Sheerana. Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

"W zależności od aktualnej sytuacji policja może podjąć decyzję o zamknięciu poszczególnych ulic" — przekazał ratusz. Czego można się spodziewać?

W przypadku zamknięcia ul. Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, od godz. 16 do zakończenia koncertów, autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

Jeśli zamknięte zostaną ulice Sokola, Zamoście i Zamoyskiego na trasy objazdowe zostaną skierowane linie: 102, 125, 135, 146, 147, 202 i Z-1. Autobusy linii 102, 125, 202 i Z-1 będą jeździły ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), 135 pojadą Targową, a 146 i 147 al. Zieleniecką.

Jeśli po zakończeniu koncertów, około godz. 22.15, duża grupa uczestników będzie chciała przejść do centrum pieszo, policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle'a.

W przypadku wyłączenia przeprawy z ruchu na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy komunikacji miejskiej. Składy linii 7 i 25 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski. Tramwaje linii 9 i 24 po stronie śródmiejskiej skończą trasy na pętli pl. Starynkiewicza, a po stronie praskiej na Ratuszowa-Zoo. Linia 22 na lewym brzegu Wisły pojedzie z Piasków na pl. Starynkiewicza, natomiast po drugiej stronie będzie kursować w pętli: Wiatraczna - ... - al. Zieleniecka - al. Waszyngtona - Wiatraczna.

Dodatkowo uruchomiona zostanie w Warszawie zastępcza linia autobusowa Z-9 na trasie: pl. Zawiszy, Al. Jerozolimskie, Nowy Świat, Al. Ujazdowskie, Trasa Łazienkowska, most Łazienkowski, Wał Miedzeszyński, Zwycięzców, Saska, al. Waszyngtona, Wiatraczna.

Autobusy linii 111, 117, 158, 166, 521, N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim.

Po zakończeniu koncertów na trasę wyjadą dodatkowe autobusy linii 111 i 509. Z ronda Waszyngtona będzie można nimi pojechać odpowiednio w kierunku Gocławia i Winnicy. Więcej będzie też tramwajów. Na zmienionej trasie Gocławek - ... - al. Waszyngtona, al. Zieleniecka, Targowa, Ratuszowa, Jagiellońska, Ratuszowa-ZOO pasażerów przewiozą tramwaje linii 9. Składy linii 26 będą jeździły natomiast z Zielenieckiej w kierunku Metra Młociny.