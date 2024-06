Mający od lat poważne problemy zdrowotne Paul Di'Anno po długiej przerwie powróci do Polski. Koncert w ramach trasy "The Beast Resurrection Tour" odbędzie się pod szyldem "Beast of Iron Maiden & Polish Chapter". Występ odbędzie się 30 sierpnia w Hype Parku w Krakowie.

Głos Paula Di'Anno słychać na dwóch pierwszych oficjalnych płytach legendy brytyjskiego heavy metalu: "Iron Maiden" i "Killers". W składzie Żelaznej Dziewicy wokalista występował w latach 1978-1981. Po wyrzuceniu z zespołu za mikrofonem w Iron Maiden ( sprawdź! ) zastąpił go Bruce Dickinson.

Reklama

Późniejsze projekty pierwszy wokalista Iron Maiden firmował takimi nazwami, jak m.in. Killers, Battlezone, Dianno, Di Anno, Praying Mantis, Rockfellas, Architects of Chaoz i Warhorse.

Paul Di'Anno z polskimi muzykami na koncercie w Krakowie

W Krakowie Paul Di'Anno wykona wyłącznie utwory z dwóch pierwszych płyt legendy nurtu New Wave of British Heavy Metal. U jego boku na scenie pojawią się polscy muzycy pod szyldem Polish Chapter: Bartosz "Bratek" Wójcik (gitara), Karol Wójcik (gitara), Grzegorz Tusznio (bas) i Krzysztof Żurek (perkusja).

Schorowany wokalista od lat ma poważne problemy zdrowotne. Były wokalista grupy w 2016 r. przeszedł operację usunięcia dużego guza z płuc. Na skutek wypadków motocyklowych sprzed lat jego kolana są w tak złym stanie, że niezbędne są mu operacje, które mają z powrotem postawić go na nogi. Ostatecznie operacje kolan przeszedł we wrześniu 2022 r. w Zagrzebiu (Chorwacja). To właśnie tam odwiedzili go fani z Polski, o czym wokalista nie zamierza zapomnieć.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Grzegorz Kupczyk z solowym albumem. „Ukłon w stronę fanów” INTERIA.PL