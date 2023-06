Trasa Renaissance World Tour rozpoczęła się 10 maja w Sztokholmie. To już dziewiąta trasa koncertowa artystki. Tym razem promuje najnowszy album studyjny "Renaissance", który od razu zdobył serca fanów.

Renaissance World Tour w Polsce

Ostatni raz Beyoncé odwiedziła Polskę w 2018 roku wraz ze swoim mężem. Trasa koncertowa On the Run Tour II to była pierwsza okazja, aby zobaczyć parę razem na jednej scenie.

Tym razem na PGE Narodowym Beyoncé wystąpi sama. Sprzedaż biletów okazała się dużym sukcesem. Strony dystrybucyjne miały awarię już podczas przedsprzedaży. Skutkiem tak dużego zainteresowania okazało się zorganizowanie drugiego koncertu. Pierwszy koncert odbędzie się już we wtorek, 27 czerwca. Na kolejny nie trzeba będzie długo czekać, ponieważ zaplanowany jest na następny dzień. Czego fani będą mogli się spodziewać?

Trzygodzinne popowe widowisko

Trasa rozpoczęła się 10 maja koncertem w Sztokholmie. Od tego czasu wiele krytyków zdążyło wydać już swoje recenzje. Koncerty Beyoncé nie zawodzą. Artystka daje niezapomniany występ wokalny, nawiązuje interakcję z publicznością oraz zachwyca multimedialnym, zjawiskowym widowiskiem.

Koncert wypełniony jest technologicznymi nowinkami. Fani będą mogli zobaczyć gwiazdę w sukni zmieniającej kolor pod wpływem promieni UV. Na scenie będzie gościł błyszczący koń, którego można kojarzyć z okładki najnowszego albumu, a nawet ramiona robotów, które tańczą na scenie razem z artystką.

Dodatkową ekscytację w fanach wzbudza obecność córki Beyoncé na scenie. 11-letnia Blue Ivy już kilka razy pokazała się na scenie obok mamy. Dziewczynka na koncercie w Paryżu wykonała wraz z tancerzami układ do piosenki "My Power". Filmiki z koncertów z jej udziałem obejrzane zostały już przez miliony fanów. Czy Blue Ivy dołączy na scenie do mamy także w Polsce? Przekonamy się już w następnym tygodniu.

Renaissance World Tour w Polsce - bilety

W lutym na początku sprzedaży ceny biletów wahały się od 161 zł do 14 tysięcy zł. Najczęściej wybierane miejsca na płycie kosztowały od 519 zł do 690 zł. Najtańsze okazały się najbardziej oddalone miejsca na trybunach - bilety kosztowały jedynie 161 zł.

Szansą były bilety typu "Platinum". Ich cena zmieniała się zależnie od popytu na nie. Oznacza to, że można było dorwać wejściówki w okazyjnej cenie.

Tańsze są wejściówki na koncert 28 czerwca. Obecnie można je kupić od 405 zł. Za miejsce na płycie zapłacimy 519 zł. Bilety na koncert pierwszego dnia kosztują od 405 zł za najbardziej oddalone miejsca na trybunach. Za miejsce na płycie zapłacimy 609 zł.

Renaissance World Tour - starannie przygotowane widowisko na wielką skalę

Projektowanie sceny zajęło specjalistom aż 18 miesięcy. Fani będą mogli podziwiać nie tylko rozbudowaną scenografię, ale także ekstrawaganckie kostiumy Beyoncé. W trasie artystka wykorzystuje stroje autorstwa m.in. Alexandra McQueena, Paco Rabanne, Michaela Korsa i Thierry'ego Muglera.

Trasa obejmuje miasta Europy i Ameryki Północnej. Koncerty w Warszawie to ostatnie europejskie występy artystki. Kolejny występ odbędzie się w Toronto. Trasa zakończy się 27 września w Nowym Orleanie.

Po pierwszym koncercie w Szwecji fani opublikowali listę piosenek, które Beyoncé wykonuje. Można zauważyć, że widowisko podzielone jest na akty. W każdym z nich znajdziemy piosenki z najnowszego albumu. Przeplatane są ze starszymi, kultowymi utworami artystki. Artystka nawiązuje do swoich dawnych, słynnych występów oraz teledysków. Przez to widowisko jest wspaniałym doświadczeniem nie tylko dla nowych fanów, ale także dla wielbicieli jej dawnych wykonań.

