​BEMY wystąpi przed Edem Sheeranem w Warszawie

Poznaliśmy polski support, który 11 i 12 sierpnia zagra przed Edem Sheeranem. Będzie to zespół BEMY.

Zespół BEMY będzie supportem dla Eda Sheerana /materiały prasowe

Zespół BEMY założyli bracia Mattia i Elie Rosinski. Urodzili się i wychowali we Francji. Studiowali w prestiżowej szkole Academy of Contemporary Music.

W czerwcu 2013 wrócili do Polski i wzięli udział w programie "Must Be The Music". Dostali się do finału i zajęli drugie miejsce. Wiosną 2015 roku podpisali kontrakt z wytwórnią Universal Music Polska, gdzie wydali swoją debiutancką płytę "Grizzlin" wyprodukowaną przez Bogdana Kondrackiego. Krążek został dobrze przyjęty zarówno przez fanów, jak i krytyków, co zaowocowało nominacją do Fryderyka w kategorii debiut roku.

Pochodzący z wydawnictwa singel "Oxygen" został doceniony przez samego Eda Sheerana, który zaśpiewał kawałek w ramach internetowej akcji promocyjnej #WeAreOxygen.

Obecnie BEMY pracują nad swoim drugim albumem, a pierwszy singiel pojawi się już tej jesieni.

