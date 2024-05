Podczas Dub Foundation Festival zostaną postawione trzy sceny, na których zagra wielu artystów reprezentujących różne gatunki elektroniczne. Nie zabraknie także warsztatów i wernisaży. Jednak wydarzenie jest organizowane z innego powodu.

Główną ideą festiwalu jest pomoc Joannie, matce chorego na porażenie mózgowe Wojtka. Całe życie opiekowała się synem, a niedawno zachorowała na opryszczkowe zapalenie mózgu. Dlatego cały dochód z wydarzenia zostanie przekazany na leczenie Joanny.

"Wojtek od 36 lat zmaga się z dziecięcym porażeniem mózgowym, Joanna przez cały ten okres opiekowała się synem, codziennie go wspierając. Teraz sama potrzebuje pomocy, gdyż z końcem zeszłego roku zachorowała na opryszczkowe zapalenie mózgu. Obecnie została wybudzona ze śpiączki i wymaga kosztownego leczenia i rehabilitacji" - dowiadujemy się od organizatorów.

Kto zagra na Dub Foundation Festival?

W ciągu jednego dnia na festiwalu wystąpią:

GOORAL, Orion Orient, Naraska, Omnisoma, HeartBeat na Chill Stage,

na Chill Stage, FIKIR AMLAK, TOROKI & MC ISAYAH, Dreadsquad & Kasia Malenda, N4me it Sound, FoTon, DubTwice HiFi, Cieśla na Dub Stage,

na Dub Stage, NIESPODZIANKA, Wilgoć, Earthtwins na Live Stage.

Wygląda na to, że zapowiada się potężna elektroniczna uczta. Największą gwiazdą wydarzenia jest GOORAL, który miał okazję zagrać na wielkich festiwalach: Pol'and'Rock Festival, Open'er Festival, Tauron Nowa Muzyka, Orange Warsaw Festival, czy Colors of Ostrava.

Dla osób zainteresowanych innymi aktywnościami przygotowano warsztaty, m.in. z muzykoterapii. Będzie również dostępna strefa gastro. "Razem mamy siłę, by przemienić nadzieję w rzeczywistość, a muzykę w lekarstwo dla duszy i ciała." - mówią organizatorzy.

Wszystko to odbędzie się w krakowskim HYPE PARKU przy ul. Kamiennej 12. Ceny biletów wynoszą 69zł (do godz. 20:00), 99zł (do godz. 22:00) oraz 119zł (po godz. 22:00). Co więcej, maturzyści mogą otrzymać 30% zniżki przy pokazaniu ważnej legitymacji szkolnej.