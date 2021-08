Anthrax: Koncert w Polsce w 2022 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

W ramach obchodów 40-lecia Anthrax ogłasza swoją pierwszą europejską trasę od lata 2019 roku. Zaliczany do Wielkiej Czwórki thrash metalu (obok formacji Metallica, Megadeth i Slayer) zespół zagra 28 koncertów w 16 różnych krajach.

Municipial Waste, crossover-thrashowa kapela z USA, zagra jako support podczas wszystkich koncertów.

Zespoły wystąpią 25 października 2022 r. w klubie Stodoła w Warszawie. Bilety trafią do sprzedaży 20 sierpnia o 11:00.

Przypomnijmy, że Anthrax mogliśmy zobaczyć pod koniec 2018 roku w łódzkiej Atlas Arenie, gdzie u boku Slayera występowali w ramach pożegnalnej trasy Zabójcy z Huntington Park.



Ostatnią studyjną płytą Anthrax pozostaje wydana w 2016 roku "For All Kings". Pod koniec kwietnia 2018 grupa wypuściła koncertowy materiał CD / DVD "Kings Among Scotland".

Zespół od dłuższego czasu pracuje nad nowym materiałem, a muzycy informowali, że na pewno nie wypuszczą go, zanim nie będą mogli z powrotem grać koncertów.

Anthrax w Krakowie - 2 czerwca 2014 r.

W składzie Anthrax występują obecnie Scott Ian (gitara), Joey Belladonna (wokal), Charlie Benante (perkusja), Frank Bello (bas) i mogący się pochwalić najkrótszym stażem gitarzysta Jon Denais (od 2013 r.).



Zobacz teledysk do klasycznego numeru "Caught In A Mosh" Anthrax z pomnikowego albumu "Among The Living" (1987 r.):