​Andrea Bocelli przed koncertem w Polsce: Kto wystąpi w Poznaniu?

Uwielbiany na całym świecie włoski tenor Andrea Bocelli na koncert w Poznaniu zaprosił grono świetnych artystów, którzy razem z nim wystąpią na jednej scenie 11 maja.

Andrea Bocelli z żoną Veronicą Berti /Franco Origlia /Getty Images

Jak już informowaliśmy, Andrea Bocelli wystąpi 11 maja na Stadionie Poznań z okazji jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

Kogo zaprosił na scenę legendarny włoski tenor?

Jednym z ponownie odwiedzających Polskę artystów będzie flecista Andrea Griminelli. Przez ponad 34 lata swojej kariery wystąpił jako solista m.in. podczas Grammy, the Prix de Paris oraz Italian Knighthood. Współpraca z Royal Philharmonic, Berlin Symphony, Munchner Rundfunkorchester, London Philharmonic, l'Orchestre de Paris, New York Philharmonic, Orchestra Nazionale della RAI i Los Angeles Philharmonic - to tylko kilka przykładów z jego ogromnego dorobku artystycznego.

Pomiędzy nim a Andreą Bocellim istnieje też pewne niezwykłe połączenie - kariera obu zaczęła się od legendarnego Luciano Pavarottiego. W 1984 roku, mając 25 lat, Griminelli został zaproszony przez wielkiego tenora na wspólny koncert w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Muzyk współpracował z m.in. Eltonem Johnem, Stingiem, Branfordem Marsalisem i Ianem Andersonem z Jethro Tull.

Po raz kolejny u boku Bocelliego wystąpi też Ilaria Della Bidia - piosenkarka, kompozytorka i pianistka.

Na scenie pojawi się również urodzona na Kubie María Aleida Rodríguez, posiadaczka potężnego sopranu koloraturowego. W 1999 roku wstąpiła do Konserwatorium Emilio Sojo w Wenezueli. Naukę kontynuowała w Akademii Sztuk Wokalnych w Filadelfii. Maria jest Laureatką Międzynarodowego Konkursu Śpiewaczego Montserrat Caballé w Saragossie w Hiszpanii, zdobyła nagrodę "Licia Albanese" Fundacji Pucciniego w Nowym Jorku, a także została finalistką podczas przesłuchań w Metropolitan Opera w Nowym Jorku.

"Wyjechaliśmy z rodziną z Kuby w 1997 roku i przenieśliśmy się do Wenezueli, ponieważ mój tata dostał tam pracę. Miałam wtedy czternaście lat i śpiewałam muzykę popularną. Nigdy nie myślałam, że będę śpiewaczką operową - znałam tylko kilka takich utworów, które słyszałam na Kubie. Lubiłam je, ale moimi idolkami były Shakira, Christina Aguilera i Mariah Carey" - opowiada o swoich początkach Maria Aleida w wywiadzie z Ximeną Sepúlvedą dla meksykańskiego portalu Proopera.

Andrea Bocelli i Matteo Bocelli na festiwalu San Remo 1 5 5 lutego rozpoczęła się 69. edycja włoskiego święta piosenki - Sanremo Music Festival. Autor zdjęcia: Daniele Venturelli/WireImage Źródło: Getty Images 5

Kolejną i niezwykle ważną osobą, która pojawi się na koncercie Andrei Bocellego w Poznaniu jest dyrygent i pianista w jednej osobie - Carlo Bernini. Nie każdemu może być znany fakt, że był on nauczycielem gry na fortepianie samego Andrei Bocellego.

Początkowo, gdy Bocelli poprosił Berniniego o lekcje gry napotkał niechęć ze strony pianisty. Bernini twierdził, że Bocelli jest bardzo niezdyscyplinowany. Uległ jednak jego prośbom i przyjął go do siebie. Wspólna nauka i muzyka sprawiły, że Carlo i Andrea wkrótce bardzo się zaprzyjaźnili, co przeniosło się na dalszą współpracę, aż do dzisiaj. Z czasem to właśnie Carlo został okrzyknięty coachem Andrei Bocellego. Bernini wielokrotnie wykonywał partie fortepianowe na koncertach, które potem nagrywano, a dzisiaj często także dyryguje, gdy na scenie występuje Bocelli. Pianista był w przeszłości bardzo pomocny, podróżował z Bocellim cały czas i potrafił zająć się każdym problemem.

Przystojni synowie muzyków 1 6 21-letni Matteo Bocelli jest owocem pierwszego małżeństwa Andrei Bocelliego z Enriką Cenzatti. Wokalista nagrał wraz z ojcem utwór "Fall On Me", który znalazł się na wydanym 26 października albumie Andrei Bocelliego "Si". Piosenka trafiła również na ścieżkę dźwiękową nowego filmowego przeboju Disneya "Dziadek do Orzechów i Cztery Królestwa". Autor zdjęcia: Emma McIntyre Źródło: Getty Images 6

Swoje umiejętności prezentował w obecności takich osobistości, jak prezydenci państw (m.in. Stanów Zjednoczonych), podczas ceremonii wręczania nagród Nobla, czy przed polskim papieżem - Janem Pawłem II. Występował na całym świecie nie tylko jako pianista, ale również dyrygent orkiestry, a także wielokrotnie obejmował rolę reżysera koncertów.

Fani Bocelliego zastanawiają się, czy do Poznania przyjedzie także syn tenora - Matteo Bocelli, który zaśpiewał z ojcem w duecie w utworze "Fall On Me".

"Sam jestem niezwykle ciekaw, czy Andrea Bocelli zdecyduje się przywieźć do nas syna. Widziałem niejednokrotnie, że młody Matteo występuje z ojcem podczas koncertów. Z niecierpliwością wyczekuję 11 maja i wszystkich aktorów poznańskiego koncertu jubileuszowego. Mamy ogromną nadzieję, że wśród wokalistów znajdzie się także Matteo Bocelli" - opowiada Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która razem z Marcelin Management, operatorem Stadionu Poznań, organizuje koncert Bocelliego w stolicy Wielkopolski.

