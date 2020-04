Andrea Bocelli: Koncert w Polsce przełożony na 2021 r. [NOWA DATA, BILETY]

Zaplanowany na 22 sierpnia koncert Andrei Bocellego na PGE Narodowym w Warszawie został przełożony na 2021 r. z powodu pandemii koronawirusa. Znamy już nową datę wydarzenia.

Koncert Andrei Bocellego w Warszawie został przełożony na 2021 r. /Mattia Ozbot/Soccrates /Getty Images

Koncert Andrei Bocellego na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się niemal dokładnie rok później - 21 sierpnia 2021 r.

Organizatorzy zapowiadają, że wszystkie zakupione bilety zachowują ważność na nową datę.

"Kocham Polskę, kraj Jana Pawła II, kocham również wrażliwość, kreatywność i hojność Polaków. Uwielbiam wielkich artystów, którzy pochodzą z tego kraju, niezwykłe zabytki, okazałe kościoły, które ożywiają wasze miasta. Doceniam wasz głęboki sposób doświadczania muzyki oraz bezcenne ciepło i przywiązanie, z którymi zawsze mnie witacie" - komentuje słynny włoski tenor.

"Za każdym razem, gdy wracam do Polski, jestem wypełniony pozytywną energią. Przywożę też do domu bardzo słodkie wspomnienia. Kiedy wychodzę na scenę podczas koncertów w Polsce staram się dawać z siebie wszystko, wyrażając w ten sposób wdzięczność i odpowiadając na polską życzliwość. Czekając na to osobiście, chciałbym przesłać publiczności w Warszawie i w Polsce moje silne uściski i podziękować za cierpliwość. W przyszłym roku wrócimy mocniejsi, aby wspólnie świętować piękno i na nowo odnaleziony spokój" - zapewnia Andrea Bocelli.

Włoch ma także zaśpiewać 21 listopada w Tauron Arenie Kraków - na razie ten koncert nie został oficjalnie odwołany.

Na całym świecie potwierdzono zakażenie koronawirusem u ponad 3,13 mln osób (ponad 217 tys. zmarło). W Polsce jest już ponad 12,4 tys. przypadków (zmarło 606 osób).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak chronić siebie i innych przed zachorowaniem? Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (2-3 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeśli możesz - zostań w domu.