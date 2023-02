"The Great Heathen Army" to 12. studyjny album sztokholmskiej formacji, który ukazał się 5 sierpnia 2022 r. nakładem Metal Blade Records.

W połowie września ub. r. Amon Amarth pojawił się u boku Machine Head w Tauron Arenie Kraków na ich wspólnej trasie "Vikings and Lionhearts Tour".

Szwedzi powrócą do Polski na samodzielny koncert, który odbędzie się 6 lipca na Letniej Scenie Progresji w Warszawie.



"Skandynawska załoga pod dowództwem niezmordowanego i piekielnie przekonującego Johana Hegga przemierza świat swym drakkarem nieprzerwanie już od ponad trzech dekad i ani myśli, by się zatrzymywać. Śmiercionośny styl sztokholmskiego składu to specyficzne połączenie wzniosłych melodii, dostojnych riffów, ciężaru oczywiście, a gdy trzeba, to i gonitwy przed siebie" - czytamy w zapowiedzi występu.

Bilety na koncert trafią do sprzedaży 22 lutego.



