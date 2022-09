Alvaro Soler zagra w Polsce! Zobaczymy go na dwóch koncertach

Wokalista i gitarzysta urodził się w Barcelonie, dorastał w Tokio, a obecnie mieszka i pracuje w Berlinie (jego ojciec jest Niemcem). Debiutancki album Solera "Eterno Agosto" z 2016 pokrył się w naszym kraju trzykrotną platyną. To z tej płyty pochodziły przeboje takie jak "El Mismo Sol", "Agosto", a przede wszystkim "Sofia", który dotarł do pierwszej pozycji na Airchart oraz zdobył status Diamentowej Płyty. Od tego czasu nagrał jeszcze dwa albumy - "Mar de colores" (2018) i "Magia" (2021).

Muzyk chętnie odwiedza Polskę. "Nie przypuszczałem, że moje piosenki mogą odnieść taki sukces. Zapadło mi bardzo w pamięć i w serce, że Polacy cenią sobie taką muzykę, dlatego chętnie tu wracamy" - opowiadał w 2018 roku.



Za każdym razem jest też pod wrażeniem polskiej kuchni i gościnności. - Macie bardzo dobre jedzenie. Kiedy tu jestem, odwiedzam różne restauracje i wszystko mi smakuje. Co najważniejsze, Polacy są bardzo uprzejmi. To świetna sprawa, bo na zachodzie Europy panuje przekonanie, wybacz za określenie, że jesteście bardziej jak Rosjanie. Czyli pełni agresji. To samo dotyczy fanów. Ci z innych krajów potrafią być bardzo absorbujący, przykładowo obudzić cię w samolocie, prosząc o autograf. Tutaj wszystko wygląda inaczej. Podchodzi fan i pyta "Przepraszam, nie chcę przeszkadzać, ale czy mogę sobie zrobić zdjęcie?". Zawsze używacie słowa "proszę", co jest bardzo miłe - mówił w rozmowie z Interią.

Alvaro Soler - koncerty w Polsce

Alvaro Soler we wrześniu zagra dwa koncerty w Polsce. Pierwszy 20 września w krakowskiej Tauron Arenie, a drugi dzień później na warszawskim Torwarze.

Wokalista promuje swoją ostatnią płytę "Magia". "Ostatniego lata otrzymałem wiele próśb: 'Rok jest taki ciężki, dlaczego czegoś nie wypuścisz?' To oni przypomnieli mi o powodach, dla których tworzę muzykę. Pisanie dla nich nowych utworów było świetną zabawą, czułem ciągłą chęć tańczenia podczas tego procesu. Jeśli piosenka ma taką siłę, to wiesz, że jest w tym coś słusznego " - tak artysta mówi o swoim albumie.