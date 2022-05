15-krotna laureatka Grammy i znana na całym świecie ikona muzyki, Alicia Keys ( posłuchaj! ) wykona swoje największe utwory z ponad 20-letniej kariery muzycznej oraz piosenki z nowego albumu "KEYS", który ukazał się pod koniec ubiegłego roku.

Artystka tak opowiada o "KEYS": "To mój ulubiony projekt do tej pory! To droga, którą podążam i to ja prowadzę. Uwielbiam obie wersje - są jak sobota i niedziela. Pokochacie tę muzykę!". Na 26-utworowym podwójnym albumie gościnnie wystąpili Khalid i Lucky Daye w "Come For Me (Unlocked)", Lil Wayne w "Nat King Cole (Unlocked)", Brandi Carlile w "Paper Flowers (Originals)", Pusha T w "Plentiful (Originals)" i Swae Lee w "LALA (Unlocked)".

Clip Alicia Keys Old Memories (Originals)

Alicia Keys przyjedzie do Krakowa

Piosenkarka, autorka tekstów i pianistka Alicia Keys stała się międzynarodową gwiazdą na początku 2000 roku dzięki wyrafinowanej mieszance klasycznego i współczesnego R&B. Za przebojem numer jeden "Fallin'" stał jej pierwszy album, "Songs in A Minor" (2001), rozszedł się w ponad 50 000 egzemplarzy w ciągu pierwszego dnia, a ostatecznie sprzedał się w ponad dziesięciu milionach egzemplarzy na całym świecie, dając tym samym początek długiej karierze 20-letniej wówczas artystki.

Od czasu zebrania pięciu nagród Grammy za swój debiut, Keys kontynuuje udoskonalanie swojego charakterystycznego brzmienia, specjalizując się w rozdzierających balladach miłosnych i pozytywnych hymnach motywacyjnych. Artystka, nie będąc przy tym zbytnio popową, przemawia nie tylko do fanów R&B. Jej kolejne albumy studyjne w latach 2000 i 2010, a mianowicie "The Diary of Alicia Keys" (2003), "As I Am" (2007), "The Element of Freedom" (2009), "Girl on Fire" (2012) i "Here" (2016), osiągnęły numer jeden lub dwa na liście Billboard 200 i wydały na świat hity, takie jak "You Don't Know My Name" i "No One".

Keys rozpoczęła trzecią dekadę swojej działalności z "Alicia" (2020), płytą winylową, która umocniła jej reputację jako artystka, która chętnie współpracuje z innymi artystami. Na albumie pojawili się między innymi tacy artyści jak: Miguel, Ed Sheeran, czy Khalid.

Lous and the Yakuza supportem Alicii

Belgijsko-kongijska artystka oraz aktywistka Lous and the Yakuza zadebiutowała w 2019 roku albumem "Gore" - w całości śpiewanym i rapowanym po francusku, który zgromadził ponad 130 milionów streamów na całym świecie i 40 milionów wyświetleń na YouTube.

Lous we współpracy z El Guincho (Rosalia) stworzyli ponadczasowy album, który odzwierciedla złożoną osobowość artystki. Słyszymy tu rozmyślania o potrzebach, pragnieniach, ludzkim pięknie i seksualności. Lous używa w swoich utworach m. in. rytmów rumby kongijskiej, które idealnie współgrają z brzmieniem latynoskiego producenta. To wszystko łączy się w fuzji z trapowymi bitami, electropopem i hip-hopowymi inspiracjami. Ta różnorodność pokazuje jak interesującą postacią jest Lous: poruszającą się pomiędzy szczęściem a smutkiem. Z uderzającym debiutanckim singlem "Dilemme" (55 milionów streamów i platyna we Włoszech), po którym nastąpiły prestiżowe międzynarodowe współprace (Joey Bada$$, Tha Supreme i Mara Sattei, Sfera Ebbasta).

Wideo Lous and The Yakuza: Tiny Desk (Home) Concert

Lous jest znana z występów w "Colors", "The Tonight Show" czy "Tiny Desk" (NPR), prestiżowych okładek (iD, Pop Mag, Elle) oraz uznania prasy (New York Times, Vogue, Vanity Fair itp.), które spozycjonowały ją jako artystkę, na którą warto mieć oko.

Koncert odbędzie się 26 czerwca 2022 roku w TAURON Arenie Kraków.