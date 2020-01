Alicia Keys i nowa płyta "Alicia": Koncert w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

20 lipca w Tauron Arenie Kraków zaśpiewa amerykańska wokalistka Alicia Keys, która promować będzie nadchodzącą płytę "Alicia".

Alicia Keys ponownie zaśpiewa w Polsce /Dan MacMedan /Getty Images

Zapowiadany już przez nas siódmy album Alicii Keys nosić będzie tytuł "Alicia" i do sprzedaży trafi 20 marca.

Przedsprzedaż płyty wystartuje w piątek 24 stycznia, dzień przed urodzinami amerykańskiej wokalistki.

Z nadchodzącego wydawnictwa poznaliśmy już single "Underdog", "Time Machine" i "Show Me Love" z Miguelem.

Płytę "Alicia" wokalistka promować będzie podczas trasy w Ameryce Północnej i Europie. 20 lipca ponownie odwiedzi też Polskę - wystąpi w Tauron Arenie Kraków.

Clip Alicia Keys Show Me Love (Visual Sonic Experience) ft. Miguel

Oprócz najnowszych piosenek Alicia Keys zaprezentuje też na żywo klasyki - od "No One" poprzez "If I Ain't Got You" oraz "Girl on Fire" - w starannie przygotowanym, multimedialnym artystycznym widowisku podczas "Alicia - The World Tour".

Według zapowiedzi, show będzie "celebracją miłości i życia i będzie wypełniony magnetyczną energią, którą wyzwolić może tylko muzyka na żywo".

Clip Alicia Keys Time Machine

Bilety na koncert w Tauron Arenie Kraków w ogólnej sprzedaży dostępne będą od poniedziałku 27 stycznia od 10:00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl.

Przedsprzedaż Citi Handlowy rozpocznie się w czwartek 23 stycznia o 10:00 i zakończy się w poniedziałek, 27 stycznia o 09:00.

Clip Alicia Keys Underdog

Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się w piątek 24 stycznia o 10.00 na Ticketmaster.pl i potrwa do poniedziałku, 27 stycznia do 10.00.

Posiadacze kart American Express mogą zakupić bilety przed ogólną sprzedażą: od środy 22 stycznia od godz. 10:00 do niedzieli 26 stycznia do godz. 10:00.

26 stycznia Alicia Keys po raz drugi z rzędu poprowadzi galę rozdania nagród Grammy. 31 marca pojawi się także książka wokalistki o nazwie "More Myself: A Journey".

Alicia Keys zadebiutowała w 2001 roku. Od tej pory wydała sześć albumów studyjnych i jeden koncertowy. Próbuje swoich sił również jako aktorka. Zdobyła kilkanaście nagród Grammy. Sprzedała ponad 65 milionów płyt na całym świecie. Jest także producentką i aktywistką społeczną.