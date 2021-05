Aborted: Koncert w Polsce w 2022 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Pod koniec marca 2022 roku wystąpi w Warszawie belgijska formacja Aborted.

Deathmetalowców z Belgii zobaczymy 26 marca 2022 roku na deskach warszawskiej Proximy. Podopieczni niemieckiej Century Media Records zagrają w Polsce w ramach trasy pod szyldem "Hell Over Europe 4".

U boku Aborted zagrają deathcore'owa grupa The Acacia Strain z USA oraz deathmetalowcy z włoskiego Hideous Divinity, a także belgijska formacja Fleddy Melculy.



Bilety na warszawski koncert Aborted - organizowany przez krakowską Knock Out Productions - dostępne są w cenie 109 zł (120 zł w dniu imprezy).

Ostatnią dużą płytą Aborted pozostaje "Terrorvision" z 2018 roku. Dwa lata później zespół wypuścił także EP-kę "La Grande Mascarade".



Utworu "Gloom And The Art Of Tribulation" ze wspomnianej EP-ki Belgów możecie posłuchać poniżej: