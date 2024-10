Jaden Smith o swoim "dziwnym" zachowaniu: Nie zawsze robił to celowo

"Wszystko, co kiedykolwiek wydawało wam się dziwne w moim zachowaniu, wynikało z tego, że myślałem, że jestem zupełnie normalny" - napisał. Przyznał również, że obecnie czasami stara się zachowywać "dziwnie" celowo, aby ludzie myśleli, że robi to z premedytacją.

"Na koniec dnia, przez cały ten czas próbowałem się dopasować, ale to chyba nie idzie zgodnie z planem" - dodał. Ten post pojawił się zaledwie dzień po publikacji wywiadu z młodym Smithem, przeprowadzonego przez Erica Skeltona z magazynu Complex. Wywiad nosił tytuł "Rozmawiam z Jadenem Smithem i było to jeszcze dziwniejsze, niż się spodziewałem". W rozmowie Smith odpowiadał na pytania dziennikarza, cytując m.in. fragmenty ze "Zmierzchu".

"Przez długi czas zależało mi na tym, żeby ludzie myśleli, że jestem normalny. I to mnie zaczęło irytować. Zacząłem czuć, że ludzie mnie nie rozumieją i nie widzą prawdziwego mnie. A ja nie próbowałem im tego pokazywać" - przyznał Smith.



Smith niedawno wydał swoją najnowszą EPkę, zatytułowaną "2024: A Case Study of the Long Term Effects of Young Love". Przyznał, że nad projektem pracował we współpracy ze swoim terapeutą. Premiera miała miejsce w piątek, 18 października.