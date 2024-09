Sean 'Diddy' Combs został aresztowany. Niektórzy długo na to czekali

Amerykański producent Sean Combs, znany szerszej publiczności jako Diddy, w poniedziałek 16 września został aresztowany. Stało się to na skutek licznych pozwów przeciwko niemu. Informację do mediów przekazał jego prawnik. Nie kryje on oburzenia działaniem służb i twierdzi, że muzyk jest niewinny.