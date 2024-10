Tyler Gregory Okonma, czyli Tyler, The Creator, to jeden z najbardziej nieoczywistych artystów ostatnich kilkunastu lat. Nieformalny lider i współzałożyciel hip-hopowego kolektywu Odd Future, zaprezentował debiutancki solowy mixtape "Bastard" w 2009 roku. Jego pierwsze albumy - "Goblin" (2011), "Wolf" (2013), "Cherry Bomb" (2015) i "Flower Boy" (2017) - znalazły się w pierwszej piątce amerykańskiego Billboardu.

Ostatnie dwie płyty, "Igor" (2019) i "Call Me If You Get Lost" (2021) trafiły już na sam szczyt sprzedaży w USA i zdobyły nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Album Rap.