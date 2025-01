Donatan zaprosił do współpracy braci Golec, Viki Gabor i swoją ulubienicę, Cleo. Stworzyli hymn słowiańskiej gościnności

Donatan właśnie podzielił się z fanami swoim nowym singlem, który zapowiada album "Równonoc: Raróg". Po 12 latach producent postanowił wrócić do swojego głośnego projektu, za sprawą którego powstał m.in. hit "My Słowianie". Nowa piosenka, "Czym chata bogata", została stworzona we współpracy z plejadą polskich gwiazd - wystąpili w niej Cleo, Viki Gabor, Wac Toja i bracia Golec.