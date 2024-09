Problemy zaczęły się od koncertu w Nysie, na który Smolasty znacząco się spóźnił. To wydarzenie było początkiem większych problemów wizerunkowych rapera.

Kilka dni później, 7 września, jego występ w Konstantynowie Łódzkim został odwołany zaledwie 10 minut przed planowanym rozpoczęciem. Wywołało to falę niezadowolenia nie tylko wśród fanów, ale nawet i organizatorów.

"Wczoraj [Smolasty - przyp. red.] zagrał w Bydgoszczy, a dzisiaj nie pojawi się w Konstantynowie. (...) Smoła, jeśli to zobaczysz, naprawdę ci bardzo "dziękujemy". To, proszę państwa, świadczy o braku profesjonalizmu i braku szacunku do widowni. Jest nam bardzo przykro, że musimy w ten sposób zakończyć obchody urodzin. Mamy nadzieję, że koncerty Oskara Cymsa i Sylwii Grzeszczak, znakomitych artystów, wynagrodziły wam brak Smolastego" - mówili ze sceny organizatorzy wydarzenia, podkreślając, że dowiedzieli się o całej sprawie zaledwie przez 10 minutami.