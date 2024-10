Burzliwe zakończenie związku raperki. Emocjonalne posty Cardi B

22 października Cardi B opublikowała na Twitterze serię postów, w których wyraziła swoje frustracje związane z Offsetem, ojcem jej trojga dzieci. Mimo że posty zostały szybko usunięte, zdążyły wywołać poruszenie wśród jej fanów. Raperka otwarcie pisała o swoich negatywnych uczuciach wobec byłego męża, określając go mianem "najgorszego człowieka", jednocześnie wyrażając żal, że nie może się od niego całkowicie uwolnić.

"Proszę, zabierzcie tego człowieka z mojego życia, jest jak ciężka torba na śmieci!" - żaliła się we wpisie. Cardi dodała, że czuje do niego ogromną nienawiść i uważa Offseta za narcyza.

Związek Cardi B i Offseta zawsze był trudny. Para pobrała się w 2017 roku, ale już w 2020 roku Cardi złożyła pierwszy wniosek o rozwód. Mimo to udało im się pogodzić i kontynuować wspólne życie, aż do kolejnego rozstania w 2023 roku. Powodem rozstania były długotrwałe problemy w relacji, co potwierdził przedstawiciel Cardi B w rozmowie z magazynem "People".