14 stycznia 2025 roku zaprezentowano 10 finalistów preselekcji do Eurowizji 2025 oraz skład komisji konkursowej, która ich wybrała. Podczas konferencji prasowej TVP poznaliśmy uczestników polskich preselekcji na tegoroczną Eurowizję, która rozegra się w dniach 13, 15 i 17 maja w Bazylei. Choć to właśnie Justyna Steczkowska z "Gają", przez wzgląd na obstawienia wiernych fanów konkursu i bukmacherów, wysuwa się na prowadzenie w eurowizyjnym wyścigu, Dominik Dudek z pewnością również zawalczy o reprezentowanie Polski na 69. Konkursie Piosenki Eurowizji.

Dominik Dudek o Justynie Steczkowskiej. "Powinna pojechać, dlaczego nie?"

Eurowizyjna ballada Dominika Dudka, zatytułowana "Hold The Light", powstała w Szwajcarii we współpracy z doświadczonymi twórcami: Teyą - reprezentantką Austrii na Eurowizji w 2023 roku oraz Tomem Oehlerem, czyli jednym z producentów zwycięskiego "The Code". Wygrany "The Voice Of Poland" udziela teraz wielu wywiadów, które są stałym elementem eurowizyjnej promocji. W jednym z nich ocenił swoje szanse na wygraną.

Artysta zapytany o to, kto według niego ma największą szansę reprezentować Polskę w Bazylei, odpowiedział: "Uważam, że Justyna [Steczkowska] jest teraz na ustach wielu. Wiele osób wskazuje ją jako osobę, która powinna nas reprezentować. Jest dobrą artystką i powinna pojechać, dlaczego nie? Tak jak cała dziesiątka innych artystów, którzy są w tych preselekcjach, bo nie bez powodu w nich są".

"Preselekcje są tak specyficzną imprezą, że naprawdę nigdy nie wiadomo, kto pojedzie. W 2023 roku nikt nie myślał, że Blanka może pojechać. Naprawdę nikt na nią nie stawiał, z tego co pamiętam ja. I co? I pojechała" - powiedział Dominik Dudek w rozmowie z Mateuszem Opyrchałem w podkaście "Studio 96.0", dodając jednocześnie, iż "w 2023 roku wszyscy stawiali na Janna. I co? I nie pojechał".

Teraz albo nigdy. Dominik Dudek stawia na jedną kartę ws. reprezentowania Polski na Eurowizji

Dominik Dudek wspomniał również, że jest świadomy rzeszy ludzi, która kibicuje Justynie Steczkowskiej. "I to jest w porządku. Super, że ma tylu fanów. Ja naprawdę nie zazdroszczę, cieszę się, że ona idzie do przodu. To jest super".

"Uważam, że te szanse są naprawdę podzielone. Ja się nie nastawiam, czy pojadę, czy nie pojadę. Ja po prostu chcę zrobić swoją robotę jak najlepiej. Zrobić jak najlepszy występ i pokazać ludziom, że jestem gotowy na to, żeby pojechać. W 2023 roku prosto po 'The Voice' to było wszystko zbyt szybko. Nie wiedziałem, jak działa rynek, nie miałem jeszcze takiego fanbase'u" - zdradził Dudek, przyznając jednocześnie, że jeśli tym razem nie uda mu się reprezentować naszego kraju na Eurowizji, nie będzie próbował po raz kolejny.

