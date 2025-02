Doda nie wytrzymała po występie Steczkowskiej. "To jest smutne i karygodne"

"Fajny. Ja bym to wyreżyserowała trochę inaczej. Ale do tego są potrzebne duże budżety. Ja wiem i dlatego sama się nie zgłaszam, oni nam nie dają, sami artyści muszą wykładać. I to jest smutne, karygodne, niesprawiedliwe w kontrze do innych artystów zagranicznych. Ale gdyby znalazły się takie budżety, to ja bym chętnie jej to tak wyreżyserowała, że szok" - przyznała we wspomnianym wywiadzie.