Król polskiej sceny disco polo ma następczynię? Fani szaleją z radości

Zenek Martyniuk, najpierw zbudował imponującą karierę w branży muzycznej, a teraz z dumą obserwuje, jak jego wnuczka stawia pierwsze kroki na scenie. Choć Laura ma dopiero 5 lat, już teraz pokazuje, że ma smykałkę do występów na scenie. Jej zapał do muzyki oraz talent wokalny z pewnością będą się rozwijać, szczególnie mając za przewodnika i wsparcie tak doświadczonego dziadka.



Zenek Martyniuk niejednokrotnie w wywiadach wspominał o tym, jak blisko jest związany z Laurą oraz jak bardzo cieszy go fakt, że dziewczynka od małego interesuje się muzyką.



"Laura ma swoje ulubione piosenki z internetu. Śpiewa je w różnych językach. Puszcza je i śpiewa po włosku, angielsku, czy po polsku. I co ciekawie uczy się ich fonetycznie, tak samo jak ja kiedyś zaczynałem" - powiedział jakiś czas temu w "Fakcie".